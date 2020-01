Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Erst im November hatte Caren Blaesing bei der Feier zu fünf Jahre Bibliothek unter der Regie des Vereins "Neuhardenberg 2000" um ein Vorsprechen im Amtsausschuss von Neuhardenberg gebeten.

Nun wurde ihr der Wunsch am Dienstagabend erfüllt. Die Leiterin der Amtseinrichtung, die seit 2014 in Händen des Vereins liegt, fand bei ihren Ausführungen zum Ist-Stand der Bibliothek neben lobenden aber auch kritische Worte.

Gut gelaufen sei seit Abschluss des Geschäftsordnungsvertrages zwischen Amt und Verein vor fünf Jahren einiges. Sie selbst konnte sich als gelernte Herrenschneiderin – somit Quereinsteigerin – über zwei Jahre in der letzten Zeit für den Leitungsposten weiterbilden, kannte die Einrichtung aber auch schon davor als MAE-Kraft. Dass man auch viel Geld von der Sparkassenstiftung zur Erneuerung des Inventars bekommen habe, fügte auch Vereinschef Heiko Schlotte an. "Zuletzt haben wir zwei PC-Arbeitsplätze eingerichtet, denn nicht alle Kinder haben zuhause Internet, um ihre Schularbeiten zu machen." Außerdem habe man die Zusammenarbeit mit der Schule intensiviert, dafür auch eine Kooperation geschlossen.

"Luft nach oben"

Viele Veranstaltungen wie auch das Lesefrühstück kommen laut Caren Blaesing gut an. Aktuell habe man einen Bestand von 8705 Büchern in der Einrichtung in der Friedrich-Engels-Straße 5d. "Da haben wir in den vergangenen Jahren auch auf Wunsch vieler Leser viele alte Bücher aussortiert, die keiner mehr ausleihen wollte." Bei den Besucherzahlen sei aber noch "Luft nach oben", sagte sie. Knapp 350 Leser gab es im Vorjahr, dazu gut 850 Besucher. Mache zusammen 1200 Nutzer. Allerdings habe es 20219 nur zwölf Neuanmeldungen gegeben, 2018 waren es 16. "Die zu finden ist schwierig", gab Caren Blaesing zu. Veranstaltungen würde sie gerne mehr machen, doch Buch-Autoren würden viel Geld für Lesungen verlangen, was die kleine Einrichtung nicht leisten könne. "Daher ist mein Wunsch mal nach einer großen Veranstaltung an einem Abend, vielleicht finanziert durch einen Sponsor", so Blaesing. Außerdem würde sie gern die Neuerwerbungen im Haus an Lesefutter prominenter in den Amtsnachrichten veröffentlicht wissen. Dafür war auch der Amtsausschuss und sicherte weitere Unterstützung zu.

Ob sich die Regelung, dass Erstklässler der Neuhardenberger Grundschule kostenfrei die Einrichtung nutzen können, beschlossen durch den Ausschuss, Resonanz gefunden habe, wollte die Ausschuss-Vorsitzende Cornelia Korbanek wissen. "Nur wenig", gab Blaesing zu und sprach von nur sechs Kindern aus zwei Klassen. Generell gebe es aber das Problem, dass viele auch ältere Kinder gerne in die Einrichtung kommen wollen würden, dies aber die Eltern nicht erlauben, berichtete die Leiterin. Gemeint waren auch Hartz-IV-Empfänger, "die ihr Geld lieber anders ausgeben", so Heiko Schlotte.

Tipps von den Abgeordneten

Dass sich die Bibliothek mehr bewegen müsse, um Nutzer zu finden, kam von etlichen Abgeordneten. Angeregt wurde, sie sollten beispielsweise auch direkt in die Schule gehen und nicht nur warten, bis diese klassenweise das Haus besucht. Von spontanem Einspringen bei Ausfallstunden war die Rede. Oder auch Buchvorstellungen im Deutsch-Unterricht. Auch Vorlesewettbewerbe – als Preise winken Mitgliedschaften – könnte es doch geben. Die Tipps nahm Caren Blaesing am Ende für ihre Arbeit gerne auf.