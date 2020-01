Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Badestrand am Trebuser See wurde bei der Abstimmung des Bürgerbudgets 2020 auf den ersten Platz gewählt. 15 000 Euro stehen bereit, um Schilf zu entfernen und Kies aufzufüllen. "Den Antrag habe ich am 7. Januar an die Untere Naturschutzbehörde geschickt", sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber, in dessen Zuständigkeit der See fällt. Liege das Okay des Landkreises vor, könnten die Arbeiten bis Ende Februar ausgeführt werden. Weber geht davon aus, dass rund 100 Quadratmeter Schilf "gerodet" werden. Der Wasser- und Landschaftspflegeverband (WLV) habe dafür eine spezielle Maschine. "Wird das Schilf nur abgeschnitten, treibt es bald wieder aus", ergänzt er.

Und auch für die Betonschwelle, die zusammen mit dem WLV auf der anderen Seite des Sees gebaut werden soll, erwartet Weber "jeden Tag" die Genehmigung. In der Vergangenheit hatten Unbekannte die 25 Zentimeter hohe Wand aus Hartplastik zerstört, die verhindern sollte, dass zu viel Wasser aus dem See in den Trebuser Graben fließt. Auch die Steine, die die Feuerwehr daraufhin vor den Ausfluss legte, waren entfernt worden.