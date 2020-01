Nadine Binias

Angermünde Eine Plattform für regionale Kunst und Handwerk bietet ein neueröffnetes Geschäft in der Altstadt, das Handlich Lädchen in der Berliner Straße 20.

Hier gibt es Kunsthandwerk, Seifen, Garne, Schmuck, hochwertige Produkte lokaler und regionaler Kunsthandwerker aus der Uckermark und dem Barnim. Hinter dem Konzept steht der neu gegründete Handlich e.V.. Natascha Sukowski, Dany und Fabian Frucht, Stephanie Rapp, Luise Krebs, Katharina Rademann und Susan Krieger leben und arbeiten in Stolzenhagen, Stolpe und Angermünde und möchten in Zukunft sich selbst und anderen Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Gegend eine Plattform bieten. Wichtig ist den Gründern, einen Ort zu schaffen, an dem nicht nur Produkte verkauft werden, sondern die Menschen dahinter auch eine Rolle spielen. "In einer Zeit, in der man alles online bestellen kann, muss man Erlebnisse und Geschichten bieten", sagt Linn Narane aus Brodowin, die im Handlich Laden einen Regalplatz für ihre Wohnaccessoires gemietet hat. "Wir glauben, dass Angermünde einen solchen Laden brauchen kann", sagt Natascha Sukowski.