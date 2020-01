Kerstin Ewald

Schöneiche (MOZ) Eine Straßenbahn ist in Schöneiche mit einem PKW kollidiert, meldete die Polizei in Frankfurt (Oder). Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr in der Schöneicher Straße auf Höhe Höltzstraße gegenüber der Pizzeria. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 34-jährige Fahrerin eines Toyotas Aygo aus der Seitenstraße kommend auf die Schöneicher Straße eingebogen und aus noch ungeklärter Ursache mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Die Bahnen haben dort generell Vorfahrt. Bei der Kollision verletzte sich die 34-Jährige leicht, die 60 Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Sicht an Unfallstelle blockiert

Sebastian Stahl, Betriebsleiter der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn, kritisierte nach dem Unfall gegenüber der MOZ die fehlende Sicht für Fahrer, die aus der Hölz- in die Schöneicher Straße einbiegen. Er habe das Problem bereits 2019 in einer Stellungnahme anlässlich der geplanten Erschließung der Hölzstraße angemahnt. "Die Grundstücke laufen eigentlich dreieckig auf die Hauptstraße zu, damit sie die Fahrer gut einsehen können", erläutert Stahl. Allerdings hätte sich ein Grundstücksbesitzer an der Höltzstraße ausgebreitet und blockiere nun die Sicht mit einer Mauer auf öffentlichem Grund, kritisiert Stahl.