Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) Auf der Internetseite eines der führenden Projektentwickler im deutschen Wohnungsbau können sich Interessenten schon für die "Ahrensfelder Obstwiesen" vormerken lassen – auch wenn auf dem zwölf Hektar großen Gelände an der Bundesstraße 158 noch kein Bagger zu sehen ist.

"Das Bebauungsplanverfahren befindet sich auf der Zielgeraden", sagt der Sprecher der Bonava Deutschland GmbH, Christian Köhn. Zur ersten Offenlage der Pläne habe es einige Anmerkungen gegeben, die zunächst noch geklärt werden mussten. So sei beispielsweise untersucht worden, wie sich die seit Jahren geplante Ortsumfahrung auf das Bauvorhaben auswirken könnte. "Größere Änderungen haben sich aber nicht ergeben", betonte Köhn. Er konkretisierte zugleich frühere Angaben zu Einzelheiten des Projektes. So sollen – nach gegenwärtigem Stand – auf dem Dreiecks-Areal insgesamt 200 Häuser entstehen. Dabei handelt es sich sowohl um freistehende Einfamilienhäuser als auch um Doppel- und Reihenhäuser. "Wir planen insgesamt fünf verschiedene Haustypen", so der Unternehmenssprecher. Nach seinen Angaben werden in diesen Wochen die letzten Anmerkungen der zweiten öffentlichen Auslegung geprüft. Sobald der Bebauungsplan durch die Gemeindevertretung Ahrensfelde verabschiedet wurde – der Projektentwickler rechnet damit im Frühjahr – soll der Verkauf starten. Die notwendigen Erschließungsarbeiten würden dann auch noch in diesem Jahr anlaufen, so Köhn.

Etwas vorsichtiger bei der Zeitschiene ist dagegen die Gemeinde Ahrensfelde. Titus Schüle, im Rathaus für die Bauleitplanung zuständig, geht für die Bestätigung des Bebauungsplanes eher von einem Termin "im dritten Quartal dieses Jahres" aus. Nach der erfolgten dritten Offenlage im November/Dezember müssten nun einige technische Dinge nachgebessert werden. Diese würden aber keine größeren Auswirkungen auf das Verfahren und das Projekt haben, so Schüle. Der Verwaltungsmitarbeiter betont, dass auch der städtebauliche Vertrag noch zwischen der Kommune und Bonava ausgehandelt und dann von der Gemeindevertretung bestätigt werden muss. Dieser regelt in einem Bebauungsplanverfahren die Rechte und Pflichten der beiden Partner.

Kritische Stimmen

Der Projektentwickler Bonava mit Sitz in Fürstenwalde war vor fünf Jahren als Sieger aus einem Interessenbekundungsverfahren für den bisher landwirtschaftlich genutzten Grund und Boden – im Flächennutzungsplan seit 2014 als Wohnbaufläche ausgewiesen – im Bereich Kirschenallee/B158 hervorgegangen. Dabei waren dem potenziellen Investor einige Vorgaben gemacht worden. So sollten die Einfamilienhäuser überwiegend freistehend sein, die Mindestgröße der Grundstücke wurde mit 600 Quadratmeter angegeben. Auch Mietwohnungsbau, immer mehr nachgefragt, war vorgesehen. Die Haupterschließung des Wohngebietes müsse über die Kirschenallee erfolgen, hieß es damals.

Nach der Aufstellung des Bebauungsplanes hatte es durchaus auch kritische Stimmen zum geplanten Vorhaben gegeben. Es sei ein "gesichts- und charakterloses Vorhaben", hieß es unter anderem.