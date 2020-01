Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Rahn Education eröffnet 2021 eine zweite Kita mit naturwissenschaftlichem Profil in der Trebuser Straße

Fürstenwalde wird um eine Kindertagesstätte reicher. Im Rahmen einer Infoveranstaltung am Dienstag kündigte Rahn Education den Bau der neuen Kindertagesstätte "Spreeklang" in der Trebuser Straße an. Der Baubeginn der 110 Plätze umfassenden Kita soll im Sommer erfolgen. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für 2021 vorgesehen. Entstehen wird damit eine zweite Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der gemeinnützigen Schulgesellschaft. Im Gegensatz zur Kita Spreebogen wird Spreeklang die Anmeldung von Kindern bereits ab dem sechsten Lebensmonat ermöglichen. Rahn Education gewährleiste damit an seinem Standort in Fürstenwald den "Durchmarsch von der Krippe bis zur Oberschule", betonte Sabine Lucks.

Die vom Hauptstandort in Leipzig angereiste Kita-Fachberaterin gab den interessierten Eltern einen umfassenden Überblick über die organisatorische, architektonische sowie inhaltlich-pädagogische Gestaltung der neuen Kita. Bedingungen für eine Inklusionseinrichtung würden zwar geschaffen, kündigte Lucks an. Umsetzung und Ausgestaltung würden jedoch von der Verfügbarkeit des Personal abhängen. Gewünscht und gefördert werde von Rahn Education die kulturelle Vielfalt in ihrer neuen Kita. In pädagogischer und didaktischer Hinsicht werde Spreeklang der Reggio-Pädagogik verpflichtet sein. Keineswegs vernachlässigt werde der musische und sportliche Aspekt. Im Mittelpunkt des angestrebten ganzheitlichen Bildungsportfolios werde aber das naturwissenschaftlich ausgerichtete MINT-Konzept stehen, sagte Sabine Lucks.

Kita schon fest im Plan

Bei der Stadt Fürstenwalde stößt die für Februar vorgesehene Einreichung des Bauantrages auf sehr viel Wohlwollen. "Lieber heute als morgen", betont Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling auf Nachfrage der MOZ. Die angekündigten 110 Kita-Plätze habe die Stadt "schon fest im Plan". Ein Mehrbedarf an Kita-Plätzen, besonders im Bereich von Hortplätzen für Grundschulkinder, sei in Fürstenwalde gegeben, räumt die Stadtsprecherin ein. Die neue Kita Spreeklang werde zwar keine Hortplätze anbieten. Frei werdende Kapazitäten bei den Kindergartenplätzen erlaubten es der Stadt nun, "Verschiebungen" vorzunehmen und durch "flexible Umgestaltungen" dem Mangel an Hortplätzen für Grundschulkinder entgegenzuwirken, sagt Anne-Gret Trilling.