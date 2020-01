Noch herrscht Ruhe: Auf dem Baufeld "Am Sonnenhof" will Wohnbauten das Sonnenhaus errichten. Baubeginn soll im März sein. © Foto: Oliver Voigt

Die ersten Mieter im Neubau: Die Schwedter Wohbauten GmbH hat am Dienstag die erste Wohnung am Flinkenberg 4 übergeben. Die Geschäftsführer Maren Schmidt (l.) und Roald Helm freuen sich mit Tina und Sascha Gombert (Mitte). © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Eheleute Tina und Sascha Gombert sind in ihre neue Wohnung gezogen. Am Flinkenberg 4 riecht es noch nach frischer Farbe. Die Wohnbauten GmbH hat in die Baulücke zwischen Berliner Straße und Flinkenberg ein neues Mehrfamilienhaus gesetzt. Baubeginn für die vier Wohnungen war im April 2019, der erste Einzug hat am Dienstag stattgefunden.

Die Wohnbautengeschäftsführer Maren Schmidt und Roald Helm konnten von einer sehr guten Vermietung bei diesen neuen Wohnungen berichten. "Demografiebedingt haben wir eine sehr große Nachfrage an modernem und hochwertigem Wohnraum", erläutert Roald Helm. "Für uns ist wichtig, dass wir eine gute Mischung an verschiedenen Wohnungen, Geschäften und neuem Wohnraum haben."

Hochhaus wird erneuert

Umfangreiche Bauleistungen stehen im 60. Jahr des Bestehens der Wohnbauten GmbH auf dem Plan. Das Unternehmen investiert3,5 Millionen Euro. "Wir haben gut gewirtschaftet und keinen Investitionsstau", versichert Roald Helm. "Wir schauen uns die Häuser regelmäßig an und renovieren turnusmäßig."

So sollen dieses Jahr 23 Wohngebäude renoviert werden. Die Fassaden bekommen einen neuen Anstrich, ebenso Treppenhäuser, Keller und Gemeinschaftsräume. Dächer werden überprüft und Fenster in den Wohnungen gewartet. Betroffen sind unter anderem 17 Gebäude im Külzviertel. Der große Umbau in diesem Vorzeigeviertel ist schon 15 Jahre her. Renoviert werden auch Häuser in der Wöhler- und der Rungestraße sowie das Hochhaus Lindenallee 40 bis 46. "Dieses Hochhaus stammt aus den 60er- Jahren und es wird aufregend, weil das Gerüst so hoch montiert werden muss", sagt Maren Schmidt. Außerdem seien Zwischenrenovierungen geplant, die kleiner ausfallen. Das Unternehmen lässt in elf Wohngebäuden die Treppenhäuser instandsetzen. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro. Maren Schmidt: "Ein Treppenhaus ist das Aushängeschild für ein Gebäude. Schon im Treppenhaus sehen Sie, ob das Haus gut instand ist."

Im Erich-Weinert-Ring 2 bis 22 werden demnächst Aufzüge eingebaut und die Treppenhäuser erhalten einen neuen Anstrich. "Die Mieter sind informiert und freuen sich, dass sie künftig ihre Wohnungen viel besser erreichen können. In diese Arbeiten investieren wir 1,2 Millionen Euro", erläutert Maren Schmidt. Werden jetzt die Mieten nicht in die Höhe schnellen? Roald Helm antwortet: "Wir haben ein Interesse daran, dass die Wohnungen vermietbar bleiben und legen die Aufzugskosten nicht in der Höhe um, wie wir es gesetzlich könnten."

Neue Adresse Am Sonnenhof

Zu den Neubauvorhaben des Vermieters Wohnbauten gehört in diesem Jahr das Sonnenhaus im Bahnhofsquartier. Dort entstehen 26 Wohnungen und zwei Gewerberäume bis Sommer 2022. Das Sonnenhaus steht auf dem Platz des abgerissenen Polizeigebäudes, wird komplett unterkellert, mit einem Aufzug ausgestattet und hat Wohnungsgrößen zwischen zwei und vier Zimmern.

"Wir hören nicht auf, neu zu bauen", kündigt Maren Schmidt für die nächsten drei Jahre an. Auf dem Parkplatz hinter dem Treffpunkt Kosmonaut werden drei Blumenvillen errichtet, ein neues Wohn- und Geschäftshaus in der Neubauerstraße und ein Feuerwehrgebäude entstehen.