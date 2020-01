© Foto: Stadt Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Mittwoch, 5. Februar, präsentiert Fräulein Brehm um 14 Uhr mit ihrem Wissenschaftstheater in der Stadtteilbibliothek Nord, Werner-Seelenbinder-Str. 53, den König der Tiere: den Regenwurm.

Ein altes Sprichwort lautet: Der liebe Gott weiß, wie man fruchtbare Erde macht und hat das Geheimnis den Regenwürmern anvertraut. Was König Regenwurm und sein Hofstaat alles anstellen, damit es überhaupt Leben auf dem Blauen Planeten gibt, das wissen Eingeweihte recht gut. Er ist ein Muskelprotz und Wunderheiler, Stroh zu Gold Spinner und Verkehrsmittel für Mikroben. In einer Handvoll fruchtbarer Erde stecken mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt.

Fräulein Brehm macht den Bewohnern des Edaphons den Hof, weiß das unsichtbare Leben unter der Erdoberfläche sichtbar zu machen, wie es Homo sapiens so noch nicht kennt!

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Wer zuvor außerdem mehr über den Wolf erfahren will, kann Fräulein Brehm um 10 Uhr in der Kinderbibliothek, Altstädtischer Markt 8, erleben. Mehr Infos: 03381/584242.