Potsdam Die Polizeidirektion West sucht nach der 15-jährigen Anna-Sophia T.. Das Mädchen befand sich in einer Potsdamer Jugendeinrichtung aus der sie am Dienstagvormittag verschwand. Das Mädchen leidet unter erheblichen gesundheitlichen Problemen und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Sie wird als 162 cm groß und füllig beschrieben.Sie hat helles, dickes Haar, eventuell zum Zopf gebunden. Vermutlich ist sie bekleidet mit einem roten Oberteil und einer hellen Hose.

Wer das Mädchen seit Dienstagvormittag gesehen hat, oder sonstige Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/55080 zu wenden.