Mittelmark Auch im neuen Semester gibt es wieder zahlreiche Themen und Kursformate zu entdecken. Im Bereich Politik, Gesellschaft, Umwelt bietet die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS) unter anderem neu den kostenlosen Workshop "Fake News: Erkennen und Entlarven" an. Auch beliebte Themen der vergangenen "Langen Nacht der Volkshochschulen" haben Einzug in das reguläre Kursangebot gefunden. Interessierte können unter anderem das Klimaschutzkonzept des Landkreises kennenlernen oder mit dem Leiter des Deutschen Arktisbüros vom Alfred-Wegener-Institut/ Helmholtz-Zentrum über "Die Rolle der Arktis im Klimasystem" ins Gespräch kommen. Auch zum Insektensterben und Wolfspopulation im Landkreis Potsdam-Mittelmark finden sich Kurse.

Neue Exkursionen wie eine "Radtour durch den Fläming", eine "Kräuterwanderung im Fläming" oder ein "Stadtspaziergang - Auf den Spuren der KVHS in Bad Belzig" bieten Erlebnisse in der Gruppe und Möglichkeiten der inhaltlichen Auseinandersetzung und Reflektion.

Verbraucherthemen kommen ebenfalls nicht zu kurz. Ob zu Versicherungen, Vorsorgevollmacht, Elektromobilität und mehr - im Angebot zu schmökern lohnt sich. Der Programmbereich Kultur und Gestalten bietet neben "Dauerbrennern" wie Bob-RossMalkursen und Zeichenkursen wieder viele weitere Kreativkurse an. Töpfern, schneidern, kreativ schreiben oder fotografieren lernen sind unter anderem erneut an der mittelmärkischen Kreisvolkshochschule möglich.

Neue Kursideen werden jederzeit gern angenommen, verspricht Nicolle Wundrich, die Regionalleiterin der Bildungsorganisation für Bad Belzig und dem Umland, die sich in diesem Semester unter anderem über den neuen Kurs "Die Kunst des schönen Schreibens - Schrift und Kalligraphie" freut. Dieser Kurs wird den Teilnehmenden die Grundlagen der Schrift, historische wie auch moderne Schriftgestaltung näher bringen. Kurse zur gesundheitlichen Prävention, Stressbewältigung und Bewegung, wie zum Beispiel Yoga, Qigong, Pilates und Fitness oder Kurse zur Stärkung der Rückenmuskulatur, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Neue Angebote wie "Natürliche Reinigung und Pflege mit heimischen Wildpflanzen", "Waldbaden" oder Kurse zu gesunder Ernährung, Diäten und bewusstem Essen und Superfood runden das Angebot ab. Die Kursformate und -zeiten variieren hierbei zwischen wöchentlich regelmäßigen Angeboten bis hin zu Kompakt- und Abendkursen. Vorkenntnisse sind in der Regel nicht notwendig. In zahlreichen Sprachkursen können sich die Potsdam-Mittelmärker ebenfalls wieder umfangreich weiterbilden. "Klassiker" wie Deutsch, Englisch, Spanisch sind ebenso vertreten, wie zum Beispiel Arabisch, Französisch, Italienisch und Russisch. Der Programmbereich Berufliche Bildung und Medien fördert mit seinen Angeboten besonders Kompetenzen für den Arbeitsmarkt, etwa "Lehren nach der Birkenbihl Methode" oder verschiedenen IT- und Mediengrundlagen, jeweils für Anfänger und Fortgeschrittene. Kurse wie "Word und Excel für Berufstätige, Ehrenamtliche und Vereine" sind sogar als Bildungsfreistellung anerkannt, das heißt: Arbeitnehmer haben das Recht, von ihrem Arbeitgeber für die Kursteilnahme freigestellt zu werden. Weitere Angebote, etwa zur Bedienung des eigenen Smartphones oder Tablets, bereichern den Alltag insbesondere der Generation 55+. Für die eigenen Dozentinnen und Dozenten oder solche, die es werden möchten, bietet die Kreisvolkshochschule neuerdings verschiedene Kurse zur Erstellung digitaler Tafelbilder, zur Nutzung der vhs.cloud (der bundesweiten Online-Lernplattform der Volkshochschulen) oder zum Dreh kurzer Lernvideos. Webinare für das flexible, ortsunabhängige Lernen, zum Beispiel Xpert-Business-Weiterbildungen, sind weiterhin fester Bestandteil des umfangreichen KVHS-Angebotes. Das Programmheft liegt an vielen öffentlichen Auslageplätzen der Gemeinden und in den Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Bad Belzig aus.

Auf der Homepage www.kvhs-pm.de sind alle Kurse rund um die Uhr sofort buchbar. Die Geschäftsstelle Bad Belzig findet sich in der Puschkinstraße 13, Telefonnummer 033841/45430, Mail info@kvhs-pm.de. Sprechzeiten sind dienstags und donnerstags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie 14.00 und 18.00 Uhr.