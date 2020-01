Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Tänzer von "Dance Masters" kehren zurück nach Rheinsberg. Am Donnerstag, 19 März, werden sie mit ihrem Programm "Best of Irish Dance" in der Siegfried-Matthus-Arena am Hafendorf auftreten. Die Veranstalter versprechen eine fesselnde Zeitreise durch das Irland der vergangenen 200 Jahre und die Geschichte des Stepptanzes – irisch frisch und lebensfroh. In dem Programm würden die leichtfüßige Tanzleidenschaft auf Live-Musik und irisches Lebensgefühl treffen.

Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wird auch in Rheinsberg in atemberaubendem Tempo über die Bühne wirbeln und klicken – so, als wenn es keine Erdanziehungskraft existiere. "Dass die Dance Masters dabei ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik beinahe lässig mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie verbinden, fasziniert Hunderttausende begeisterter Besucher seit Jahren – viele von ihnen immer wieder", teilte der Veranstalter Reset Productions mit, der nach eigenen Angaben pro Jahr rund 500 Shows auf die Beine stellt und damit etwa 230 000 Zuschauer erreicht.

Unterstützt und begleitet werden die Profi-Tänzer bei ihrem Auftritt von original irischer Live-Musik mit fröhlich mitreißende Gitarren-Rhythmen, Geigen-Klängen, traditionellen Pipes und irischem Gesang. Das, was sich auf der Bühne der Arena abspielt, soll auch auf einer großen Video-Leinwand übertragen werden.

Die Show in Rheinsberg beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind bereits heute zum Preis ab 31,90 Euro erhältlich. Tickets gibt es unter anderem in der Vorverkaufsstelle in der Rheinsberger Touristinformation sowie an vielen anderen Theaterkassen. Sie können aber auch direkt beim Veranstalter unter der Rufnummer 0365 5481830 oder online unter www.bestofirishdance.de bestellt werden.