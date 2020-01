Yasmine Nießner

Rathenow Im letzten Test vor dem Rückrundenstart in der Regionalliga Nordost an diesem Samstag (1. Februar) schlugen die Fußballer des FSV Optik Rathenow den TSV Chemie Premnitz mit 4:1.

"Das war der Wind!", so reagierte Glodi Zingu nach seinem wunderschönen Lupfer zum 1:0. Beim Testspiel zwischen dem FSV Optik Rathenow und Chemie Premnitz gab es am Dienstagabend so manch kuriose Szene zu bestaunen. Die Absicht des Passgebers war ja meistens erkennbar, doch der Ball landete dann irgendwo im Nirgendwo.

Zum Glück blieb es bei stürmischen Böen, der Regen hörte rechtzeitig vor dem Anpfiff auf. Was bekamen die wenigen frierenden Zuschauer außer Glodis Traumtor noch zu sehen? Drei weitere Rathenower Treffer durch Caner Özcin (40.), Leon Hellwig (45.) und Benny Wilcke (83.) zum Beispiel.

Auf der Gegenseite einen Reflex von Yavuz Aydogdu, der durch sein blitzartiges Hochreißen der Hände zwar einen Strafstoß (53.) verursachte, dafür aber wahrscheinlich um einen Nasenbeinbruch herumkam. Außerdem, wie am vergangenen Sonnabend, wieder ein Millimeter-knappes Abseitstor von Caner Özcin.

Den Pfosten trafen Geburtstagskind Jonathan Muiomo ganz am Anfang und Leon Hellwig kurz vor seinem Torerfolg. Yavuz Aydogdu ballerte den Ball an die Latte (72.) Und im Sturm kam in der letzten halben Stunde ein Testspieler zum Einsatz.

Ingo Kahlisch hält nicht viel davon, jedes Vorbereitungsmatch lange zu zerreden. Entsprechend knapp war sein Fazit: "Der Zweck einer Trainingseinheit wurde erfüllt", sprachs und verschwand ebenso schnell wie die Kicker in der warmen Kabine.

Nun wird es wieder Ernst für die Optik-Fußballer. An diesem Samstag (1. Februar/13.30 Uhr) steht die schwere Auswärtspartie beim Tabellendirtten VSG Altglienicke an. Doch das Schöne ist, keiner wird es der Mannschaft krumm nehmen, wenn sie mit leeren Händen dasteht, sie muss in anderen Partien punkten.

Optik: Güven - Techie-Menson (46. Matur), Turan, Langner, Zingu - Hellwig (46. Aydogdu), Alimler - Muiomo (46. Karupovic), Kim, Wilcke - Özcin (60. Testspieler)