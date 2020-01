dpa

Potsdam (dpa) Einkaufshilfen, gemeinsame Fahrten zum Supermarkt, Seniorentreffs: Um der Vereinsamung alter Menschen in Brandenburg vorzubeugen, fördert das Land die Fachstelle für Altern und Pflege im Quartier (APIQ) in den nächsten drei Jahren mit rund 1,9 Millionen Euro.

Einen entsprechenden Fördermittelbescheid wird Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag (9.30 Uhr) an die Fachstelle in Potsdam überreichen. Weitere 1,5 Millionen Euro steuern nach Ministeriumsangaben noch einmal die Landesverbände der Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung im Land Brandenburg bei.

Die Fachstelle existiert nach Angaben des Ministeriums seit dem Jahr 2015 und berät Kommunen und Initiativen dabei, altersgerechte und teilhabeorientierte Strukturen vor Ort aufzubauen und zu erweitern.