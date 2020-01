Das Deutsche Sumo-Team erlebte in Ungarn einen verheißungsvollen Auftakt in das Wettkampfjahr 2020.Fotos: privat © Foto: prv

Érd Die Sumotori des Deutschen Sumo-Bundes schlugen jüngst bei der Medaillenvergabe erneut ordentlich zu. Beim 1. EFS-Ranglistenturnier im Sumo in ungarischen Érd gab es für den Deutschen Sumo-Bund vier Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen.

Gut vorbereitet auf die neue Saison starteten die Jugendlichen des TSV Tauberbischofsheim, KSC Asahi Spremberg, SV Motor Babelsberg sowie PSG Dynamo Brandenburg, die die deutsche Nachwuchsmannschaft stellten, und erkämpften in ihren und sogar in höheren Altersklassen Medaillen. Damit zeigten sie der Bundestrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt ihr Potenzial und holten sich die ersten Qualifikationspunkte für die kommende Europa- und Weltmeisterschaft, was die Hoffnungen auf weitere Erfolge in diesem Jahr steigen ließ.

Die Kinder sammelten für die Saison 2020 Wettkamperfahrungen und rundeten das deutsche Team ab. Die deutschen Frauen und Männer holten sich wieder souverän World Games-Punkte. Als Kampfrichter fungierten für Deutschland die Weltkampfrichterin Anja Schloesefsky (KSC Asahi Spremberg) und Steffen Szlachcic (PSG Dynamo Brandenburg).

Die PSG Dynamo Brandenburg stellte mit Abstand die meisten Sportler im Nationalteam. Sehr erfolgreich war Lilli Sophie Poetke in der Klasse -50 Kilo, sie erkämpfte sich dreimal Gold in den Altersklassen (AK) U14, U16 und U18. Luca Leoni Kose (-60kg) wurde zweimal Zweiter in der U16 und U18.

Marie-Luis Zuckschwerdt holte Gold in der U18 sowie Silber in der U16. Jannis Uppendahl (-55kg) sicherte sich Silber in der U14 und wurde Siebenter in der U16. Edgar Montag (-40kg) erkämpfte Bronze in der U14.

Maurice Gutschmidt (-70kg) holte in der U18 den 7. Platz und den 5. Platz in der U21. Kai Böhl (-35kg) wurde in der U12 Siebenter wie auch Konstantin Böhl (35kg). in der U12 und U14. Louis Wolfram (-60kg) belegte in der U14 den 5. Platz, während Oliver Zuckschwerdt (+70kg) in der U14 Siebenter wurde.

Michelle Diez (-55kg) erkämpfte bei den Frauen Bronze. Kerstin Schmidtsdorf sicherte sich Bronze in der Open und den 5. Platz in der Klasse -80 Kilo. Daniela Schmidtsdorf (-73kg) holte sich Silber, Anika Schulze Bronze in der Klasse +80 Kilo sowie den 5. Platz in der Open.