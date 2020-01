HGA

Hennigsdorf (MOZ) Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag an der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf für hohen Sachschaden gesorgt.

Wie die Polizei am Morgen berichtete, waren die Täter auf einem Firmengelände in eine Lagerhalle eingedrungen. Aus der Halle und aus dort abgestellten Firmenfahrzeugen sei allerlei Werkzeug gestohlen worden. Den Sachschaden gab die Polizei am Morgen mit rund 12 000 Euro an. Die Kripo ermittelt.