Martin Terstegge\BRAWO

Potsdam Die Volleyballmannschaft der Belziger SG Einheit musste am vergangenen Sonnabend in der Landeshauptstadt zu zwei Spielen in der Landesklasse Nord antreten. Gastgeber war der Tabellendritte Potsdamer SV V.

Doch im ersten Spiel trafen die Gastmannschaften aufeinander und damit kam es zur Paarung Belziger SG Einheit gegen dem SV Blau Weiß Heinersdorf. Im ersten Satz hatten die Bad Belzigerinnen noch einige Anpassungsprobleme, verloren mit 21:25. Davon war im zweiten Durchgang jedoch nichts mehr zu sehen. Das Einheit-Team spielte wie aus einem Guss, die Annahme stimmte und die Angriffe wurden konsequent verwertet. Sie gewannen mit 25:16. Die Bad Belzigerinnen waren also im Spiel angekommen - denkste.

Wie ausgewechselt präsentierten sie sich im dritten Abschnitt. Diesmal gelang ihnen nicht viel, der Kontrahent setzte mit 25:14 eine "Duftmarke". Nun waren die Einheit-Frauen unter Druck, mussten den vierten Satz unbedingt gewinnen. Und das Nervenkostüm hielt - und wie. Diesmal überrannten sie die Blau-Weißen, erzwangen mit dem 25:14 den Tie Break. In diesem fünften Satz unterliefen den Bad Belzigerinnen keine Leistungsschwankungen mehr, setzten sich souverän mit 15:8 durch.

Gegen die Gastgeberinnen rechneten sich die Flämingerinnen nur wenig aus. Die ersten beiden Sätze sicherte sich der Favorit auch deutlich mit 25:11 und 25:13. Nun fühlten sich die Potsdamerinnen wohl zu sicher, ihre Konzentration ließ nach und die Gäste nutzen dies zum 1:2-Satzanschluss (25:19). Die SC-Damen kamen im vierten Satz zwar nicht mehr an ihre Dominanz wie zu Spilebeginn heran, aber es reichte um sich mit 25:20 durchzusetzen.

Diese Niederlage sollte die Einheit-Frauen nicht grämen, sie haben mit dem Erfolg über Heinersdorf ihre Pflicht erfüllt.

Ihr nächster Spieltag ist am 23. Februar in Ludwigsfelde Dort treffen sie auf die Vertretung des Gastgebers Schlafmützen 13 sowie den SC Blau-Weiß Brandenburg III.