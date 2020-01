Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Gäste der TSG Liebenwalde hatten beim 41:27 keine Chance gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus der Oderstadt. Sie konnten nur in den ersten fünf Minuten mithalten.

Die zwei abschlussstärksten Spieler der SSV PCK legten drei Tore in Folge vor – 1:0 Ben Kalotschke (1.), 2:0 und 3:0 Felix Constantin Scholz (2., 3.). Nach einer unkonzentrierten Minute fingen sich die Gastgeber zwei Gegentreffer durch Jonas Fischer (3:2). Das Tor durch Tom Kalotschke zum 4:2 egalisierte die TSG noch einmal mit dem Anschlusstreffer (5.).

Sechs Tore Vorsprung zur Pause

Von nun an gewann die SSV PCK Oberhand und spielte ihre Stärke aus. Zur ersten Auszeit der TSG nach zehn Minuten stand es bereits 11:5. Diesen Vorsprung konnten die Schwedter aber bis zur Halbzeitpause nicht mehr aufstocken (18:12/25.).

Im zweiten Abschnitt ging es zunächst so weiter. Über die Stationen 19:14, 20:15, 23:17 und 24:18 in der 34. Minute blieb der Abstand unverändert. Der TSG fehlte jedoch die Kraft und Abgeklärtheit, um zu verkürzen. In der letzten Viertelstunde des Spiels bewiesen die Oderstädter ihre "Kaltschnäuzigkeit" im Abschluss und vergrößerten den Vorsprung kontinuierlich bis zum 41:27-Endstand. Einen TSG-Spieler bekamen die Schwedter jedoch nicht in den Griff – Niclas Herholz. Er traf zehnmal für die Gäste. Am Ende waren die SSV-Trainer Fred Hahne und Tobias Scheer zufrieden mit dem Team.

Schwedt: Til Bergemann – Tom Kalotschke (5), Ben Kalotschke (11), Max Flöther (3), FelixConstantin Scholz (9), Neo Noel Bettin (4),Markus Kurt Branding (3), Kai Liu Zhang (3),Jannek Kroß (3)

1. SSV PCK Schwedt .7 190:102. 14: 0

2. SV Berolina Lychen . 6. 241:108. 10: 2

3. HSV Bernauer Bären . 7. 166:168. 6: 8

4. TSG Liebenwalde . 6. 105:160. 4: 8

5. Templiner SV Lok . 6. 101:170. 2:10

6. Schwarz-Weiß Zepernick . 6. 108:203. 2:10