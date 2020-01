Hartmut Miersch

Eberswalde Dem Trainer der zweiten Mannschaft des 1. SV Eberswalde gehen langsam die Spieler aus. Nur sieben Akteure bekam Coach Jens Müller aus seinem Kader zusammen. Da die A-Jugend ein Auswärtsspiel hatte, konnte er nur auf Hilfe aus der 1. Mannschaft hoffen. Mit Torhüter Jonas Nagy und Linkshänder Robin Ludwig bekam er zwei starke Spieler für die Partie gegen die Gäste aus Angermünde zur Verfügung gestellt.

Die erste Hälfte wurde zur Galavorstellung von Robin Ludwig. Das Tor zum 2:1 war sein erstes von insgesamt 12 Toren, die er in diesem Spiel erzielte, die Gästeabwehr bekam den flinken und wurfgewaltigen Eberswalder nie in den Griff. Aber auch Paul Pinkau, Marcel Kästner und Edward Dochow nutzten jetzt ihre Chancen. Bis zum Halbzeitstand von 20:14 vergrößerten die Eberswalder ihren Vorsprung.

Gefährliche Verschnaufpause

In Hälfte zwei bauten die Gastgeber ihre klare Führung weiter aus. Beim 28:19 bekam Robin Ludwig, der noch das Spiel in der ersten Mannschaft absolvieren musste, eine Verschnaufpause. Sofort war Sand im Getriebe des 1. SV und die Gäste nutzten die Unsicherheiten im Spiel des Gastgebers zu vier Toren in Folge zum 28:23 (53.). Robin Ludwig musste noch einmal aufs Parkett und erzielte sofort den 29. Treffer. Zwei Sekunden vor dem Ende traf Edward Dochow dann zum Endstand von 31:27.

Am Sonnabend um 14 Uhr, empfangen die Müller-Schützlinge das Team von Blau-Weiß Perleberg.

Eberswalde: Jonas Nagy, Krystian Jonas (3/1), Robin Ludwig (12), Benjamin Lange, Igor Yezhov, Marcel Kästner (4), Matthias Jonas, Paul Pinkau (7), Edward Dochow (5)