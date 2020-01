Mathias König

Frankfurt (Oder) Die B-Junioren des 1. FC Frankfurt haben die Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft im Futsal in Cottbus gewonnen. Gleichzeitig qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Mathias König und Co-Trainer Uwe Laube damit für die NOFV-Meisterschaft im Futsal, die am 8. Februar in Rostock stattfindet.

In der Lausitz-Arena war neben den sieben besten Mannschaften der Brandenburgliga auch der Bundesligist FC Energie Cottbus dabei. Die Frankfurter trafen im ersten Spiel der Vorrunde auf den RSV Eintracht. In einem spannenden Spiel gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer aus einem Strafkick, dem ein Foul im Strafraum vorausgegangen war. Im zweiten Spiel ging es gegen den großen Favoriten Cottbus. Auch hier ging es sehr spannend zu. Beide Mannschaften versuchten aus einer sicheren Abwehr heraus zu kombinieren, es blieb beim gerechten 0:0. Der FC Schwedt konnte anschließend mit 3:0 besiegt werden, was Platz 1 in der Gruppe bedeutete.

Im Halbfinale trafen die Frankfurter auf den MSV Neuruppin. Da beide Mannschaften in der regulären Spielzeit keinen Treffer erzielen konnten, kam es laut Futsalregel zum Strafstoßschießen von der Sechs-Meter-Marke. Hier hatten die Frankfurter die besseren Nerven und siegten mit 5:4.

Hochmotiviert startete man ins Finale gegen Babelsberg, die im Halbfinale Cottbus überraschend klar mit 4:1 besiegt hatten. Da auch im Endspiel keine Treffer in der regulären Spielzeit fielen, kam es erneut zum Strafstoßschießen. Wiederum hatten der Tabellenfünfte der Brandenburgliga gegen den Dritten der Liga die besseren Schützen und gewann unter dem großem Jubel der mitgereisten Eltern den Titel. Zusätzlich wurde Yann Erik Räthel als bester Torwart geehrt.

C-Junioren auf Rang 3 und 4

Zum guten Abschneiden des 1. FC Frankfurt muss noch erwähnt werden, dass sich auch die anderen Leistungsmannschaften des Vereins für die Landes-Endrunde qualifiziert haben. Die A-Junioren wurden in Cottbus Dritter, Marvin Kilisch wurde zudem als bester Spieler ausgezeichnet. Die C-1-Junioren kamen ebenfalls auf Rang 3, hier wurde Soleyman Mohamadi als bester Spieler des Turniers geehrt. Die C-2-Junioren kamen als junger Jahrgang bis ins Halbfinale, Jason Manthei wurde zudem bester Torwart. Die D-1-Junioren landeten bei der Endrunde auf dem 4. Platz.

1. FC Frankfurt: Yann-Erik Räthel, Dominik Müller – Max Rocher, Kevin Goldammer, Len Koch, Jo Zuprit, S. Will, Horst-Nico Laube, Pavel Marasov, Lukas Dochan