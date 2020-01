GZ

Fürstenberg (MOZ) Hebelspuren und Einstiche sind an der Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Röblinsee Nord in Fürstenberg entdeckt worden.

Der Polizei schließt deshalb nicht aus, dass jemand versucht hat, in das Gebäude einzubrechen und nahm entsprechende Ermittlungen auf.