Fahrer speist am Steuer

OGA

Oberkrämer (MOZ) Ein Lkw ist am Mittwochnachmittag auf der A 10 zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Abfahrt Oberkrämer von der Fahrbahn abgekommen.

Nach Angaben der Polizei durchfuhr er danach ein neu geschaffenes Bankett und landete in einem im Bau befindlichen Entwässerungsgraben. Der Lkw musste wegen des schlammigen Untergrundes von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Wie es zu dem Unfall kam, erklärte die Polizeiinspektion Oberhavel in ihrem Bericht wie folgt: "Unfallursächlich war hier das Verspeisen des mitgeführten Lunches nebst verschütteten Kaffee ,to go’ durch den Fahrzeugführer während der Fahrt." Was es zu essen gab, ist nicht überliefert. Der Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.