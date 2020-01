René Wernitz

Havelland (MOZ) Bis 28. Februar läuft noch eine Aktion des Landkreises Havelland, bei der sich Bürger für insgesamt 50 Gutscheine für eine Energieberatung anmelden können. Das ist eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB), gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Erste Haushalte haben bereits das Angebot genutzt, so etwa Familie Horstmann aus Falkensee. Sie hat sich mittels Eignungs-Check zur Errichtung einer Photovoltaikanlage beraten lassen. VZB-Expertin Margrit Unger hat sich dazu vor Ort ein Bild von Haus und Garten gemacht. Durch spezielle Module mit Solarzellen, zum Beispiel auf dem Dach installiert, werden Sonnenstrahlen zu Gleichstrom umgewandelt. Ein Wechselrichter wandelt diesen dann in Wechselstrom um und macht ihn so nutzbar für den Haushalt.

"Wenn man durch eine solche Anlage Strom erzeugt, ist es am wirtschaftlichsten selbst so viel Strom wie möglich davon zu nutzen", so Unger zu Beginn des Beratungsgesprächs bei den Horstmanns. "Eine andere Möglichkeit ist es, die erzeugte Energie ins Netz einzuspeisen und somit Gewinn durch den Verkauf zu erzielen." Ulrich Horstmann interessiert sich jedoch für den ausschließlichen Eigenverbrauch. Hierfür wird ein spezieller Stromspeicher benötigt.

Während die Module sehr langlebig sind und auch nach 20 Jahren noch Ertrag bringen, müssen Wechselrichter nach 10 bis 15 Jahren und Speicher nach 10 bis 20 Jahren - abhängig von der Qualität der Komponenten - ausgetauscht werden, informierte die Energieberaterin. Die Kosten können daher für jeden Haushalt variieren. Man kann jedoch von 1.300 bis 1.500 Euro pro Kilowatt Peak (kWp), damit wird die Spitzenleistung von Photovoltaikmodulen beschrieben, für eine fertige Anlage ohne Speicher ausgehen. Ein kWp kann dabei zwischen 750 und 1000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen.

Den Horstmanns empfahl Unger eine Anlage mit 6 kWp für ihr Haus. Der Speicher käme als zusätzlicher Kostenpunkt noch hinzu. Sie riet der Familie zudem, sich mehrere Angebote einzuholen, um Preise vergleichen zu können. Ratsam sei außerdem im Vorfeld das Durchführen einer Simulation im Internet. Hierbei bekomme man erste Einblicke zu Ertrag und Leistung der Anlage.

In einem anderen Punkt hat Familie Horstmann bereits aufgerüstet. "Wir haben unsere Beleuchtung auf LED umgestellt", sagte Ulrich Horstmann. Im Vergleich zu anderen Lampen verbrauchen diese bis zu 80 Prozent weniger Strom, lobte Energieberaterin Margrit Unger.

Wer ebenfalls Interesse an ausführlicher Beratung hat, melde sich bis Ende Februar unter 03321/403 54 44 oder per E-Mail an klimaschutz@havelland.de für einen Gutschein an. Zur Auswahl stehen neben dem Solar-Eignungs-Check außerdem Gebäude-, Heiz-, Solarwärme- und Detail-Checks. Mehr Infos zum Energiesparen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.