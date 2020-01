Markus Kluge

Neuruppin Die Ruppiner Kliniken beteiligen sich mit ihrer Notaufnahme an einem bundesweiten Forschungsprojekt, mit dem Infektionswellen, beispielsweise ausgelöst durch Grippeviren, frühzeitig erkannt werden sollen. Laut Dr. Erik Weidmann, Leiter der Notaufnahme, sind an dem Projekt ESEG (Erkennung und Steuerung epidemiologischer Gefahrenlagen) unter der Führung des Gesundheitsamtes in Frankfurt/Main etwa 30 Krankenhäuser beteiligt. Alle Notaufnahmen nutzen die gleiche Software. "Wir werden beispielsweise allgemeine Infektionsanzeichen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen in eine Datenbank eingeben, die vom Robert-Koch-Institut betreut wird", sagte er. Das alles passiere anonymisiert. Die Datensammlung aus allen vernetzten Häusern werde in Echtzeit ausgewertet und auf Zusammenhänge untersucht, die auf eine Krankheitswelle hindeuten. Laut der Projektbeschreibungen seien Simulationen von Infektionsszenarien möglich, wobei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Ein solches Frühwarnsystem hält Weidmann für sehr wichtig: "Wir sehen hier nur Einzelfälle. So kann man die Fläche betrachten. Und wir sind froh, wenn wir rechtzeitig Hinweise bekommen, damit Schutzmaßnahmen für Personal und Patienten eingeleitet werden können", so der Chefarzt, der das Projekt, an dem auch die Technische Universität Darmstadt beteiligt ist, sehr spannend findet. "Für die Notaufnahme ist es genau das, was wir brauchen. Wenn es funktioniert, hat es auch die Chance weiter verbreitet zu werden", meint der Mediziner.

Die Vorbereitung und die Antragstellung für ESEG, das durch den Innovationsfonds der Bundesregierung gefördert wird, seien bereits abgeschlossen. Die technische Realisierung sei für das zweite Halbjahr 2020 und die Umsetzung für 2021 geplant.

Hintergrund für das Vorhaben sind die verbesserte Mobilität, der Klimawandel und fehlender Impfschutz – was die Verbreitung von Infektionskrankheiten begünstigt.