Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit wem, wenn nicht mit John Fogerty ist der Name CCR verbunden. Er war schon Gründungsmitglied der Vorgänger-Band und auch der Kopf von Creedence Clearwater Revival selbst. Neun Top-Ten-Singles platzierte die Gruppe zwischen 1969 und 1972 in den Charts. Fogerty wird als Autor geführt. Vergangenes Jahr nun feierte der Musiker 50 Jahre Laufbahn, wobei nicht ganz klar ist, warum der Beginn auf 1969 datiert wurde. Wohl vor allem, weil mit Woodstock die erfolgreiche wie kurze Karriere von CCR durchstartete. Nur knapp drei Jahre später war schon wieder alles vorbei. Der Sound und mit ihm der Namen Fogerty sind jedoch geblieben.

Die Jubiläums-Sause fand im Red Rock Amphitheatre in Morrison, Colorado im Juni 2019 ihren Höhepunkt. Motto des Abends: 50 Year Trip: Live At Red Rocks. Der mittlerweile 74-jährige Kalifornier war im Laufe seines Tourlebens schon öfter hier im Mountain State aufgetreten. Und so nutzte er die Gelegenheit, das Konzert für die Nachwelt aufzunehmen. 17 Tracks dieses Gigs sind auch auf schwerem Doppel-Vinyl erschienen. Angesichts der Entstehungszeit der Titel wohl das passendste Format. Und via der schwarzen Scheiben wird der Hörer vom ersten Ton an Teil der Masse, die mit Fogerty und Co. on stage eine riesige Party feiert. Anders als mittlerweile üblich wurden die Fans nicht komplett vom Sound verbannt, der viel von seiner Live-Atmosphäre behalten hat. Nicht immer also entsteht ein Bühne, die eine zweifelsfreie Zuordnung ermöglicht. Dafür macht der Sound ungemein Spaß, weil er das Lebensgefühl der Songs zu transportieren vermag. Wie sehr Fogerty CCR war zeigt sich an zwei Dingen: Die Zusammenstellung ist ohne Frage gleichzeitig eine Best-Of-Show von CCR. Und auch bei den wenigen Stücken aus Solozeiten geht die Sause ohne Bruch einfach weiter.

John Fogerty: 50 Years Trip BMG/Warner