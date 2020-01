Üben ihren Song: Paulina (v.l.), Elena, Leni, Emely und Alexander haben ein Liebeslied gedichtet und vertonen das Stück mit eigener Melodie. Bis zur Präsentation am Donnerstagabend (ab 18 Uhr in der Aula, Gäste frei) wird der Song noch perfektioniert. © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Knapp 40 Charaktere präsentierte 2018 der amerikanischer Science-Fiction-Film "Avengers: Infinity War". Hübsch aufgeteilt in Gut und Böse, tauchen die Zuschauer in dieser Fortsetzung des Aktionreißers erneut in eine phantastische Sphäre, in der die coolen und guten Superhelden mehr oder minder für die Rettung der Welt zuständig sind. Ganz so dramatisch geht es in diesen Tagen am Wandlitzer Gymnasium nicht zu. Sehr wohl stehen aber die Superhelden im Mittelpunkt des Geschehens. Mit "Marvel Universe - Staunen Unlimeted" überschrieben die Jugendlichen ihre aktuelle Projektwoche, die heldenhafte Vorstellungen verspricht und Schüler und Lehrer aller Altersstufen in Bewegung versetzt.

Dabei ließen sich die Jugendlichen Überraschendes einfallen, wie Anne Brincker vom Organisationsteam GOP erzählt. "Die Schüler leisten kreative Mithilfe", schwärmt die Schulsprecherin von den Ideen, die in den insgesamt 37 Projekten verfolgt werden. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen, wie Stefan Müller, eigentlich für den Mathe- und Chemieunterricht zuständig, belegt. "Ich lernte schon als Kind das Kartenspiel, liebe es seitdem und hab auch heute noch meine Freude daran. Wir spielen im Projektunterricht Poker und verknüpfen die Freude am Spiel mit mathematischen Themen", lässt Lehrer Müller aufhorchen. So vermittelt er neben dem Poker-Basiswissen Kenntnisse zur mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähnlich wie beim Skat, hilft es den Spielern mitzuzählen und bestenfalls genau zu wissen, welche der 52 Karten noch nicht aufgedeckt wurden und eventuell als nächste folgen könnten, um das eingesetzte Spielgeld abzuräumen.

Zwei Räume weiter geht es ebenfalls um interaktives Geschehen, verpackt in sehnsuchtsvollen Textzeilen und Noten in Moll. Fünf Jugendliche haben ein Liebeslied verfasst. Beschrieben wird eine offenkundig sehr angenehme Person, die aber die liebende Zuwendung nicht zu bemerken scheint, die eigentlich zum Greifen nah durch den Raum flirtet. Keineswegs das einzige musikalische Projekt, das Musiklehrer Henrik Käthe in dieser Woche betreut. "Es gibt einige Hip-Hop-Fans bei uns, die sich in der Sprache dieser Szene ausdrücken möchten. Da müssen wir schon genau abwägen und zuweilen Grenzen ziehen, was noch geht oder besser ungesagt bleiben muss", erzählt der Pädagoge. Er versuchte im Projekt "Songwriting" die Bausteine eines erfolgreichen Songs zu vermitteln und zeigt sich zuversichtlich, dass seine Schüler am heutigen Donnerstag abends bei der Präsentation einen guten Eindruck hinterlassen werden.

In der Aula stehen ab 18 Uhr auch andere Projekte im Zentrum des Geschehens. Ein Zumba-Kurs bringt ihren Rhythmus auf die Bühne, eine Zauber-Gruppe versucht mit Tricks zu verblüffen. Erwartet werden eigene Gedichte, eine Modenschau des Nähprojektes und auch kulinarische Überraschungen eines Kochprojektes.

Zwölf Stunden Schulalltag

Gleich zwei Projekte führen die Gymnasiasten in die Weiten Europas. Eine Reise führte in die Ewige Stadt nach Rom, eine zweite Reise nach London. Schüler kümmern sich erstmalig im Kurs "Abiplanung" um die große Abifeier, die in diesem Jahr am 19. Juni im Bernauer Sportforum stattfinden wird. Ebenfalls bemerkenswert, ein Kurs zum Stressmanagement. "Allein das Pendeln zur Schule verlangt teilweise zwölf Stunden", erzählt Lilli Minow, die morgen um 6.30 Uhr in Zepernick aus dem Haus geht und abends gegen 17.30 Uhr zurück ist.

Weitere Stressfaktoren sind zweifellos der Leistungsdruck, Unruhen in den Familien oder eben die Aufgeregtheit vor großen Arbeiten. Auch damit setzt sich die von Ute Michels geleitete Projektgruppe kreativ auseinander.