Oranienburg (MOZ) Die Polizei ermittelt in Oranienburg gegen zwei Jugendliche wegen räuberischen Diebstahls.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen hatten am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in einem Discounter an der Rungeststraße Wodka gestohlen. Als sich eine Mitarbeiterin dem 15-Jährigen im Kassenbereich in den Weg stellte, schubste er sie zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft. Der 16-Jährige konnte festgehalten werden.

Die Polizei stellte den flüchtigen Ladendieb schließlich in seiner Wohnung. Dort gestand er den Diebstahl im Beisein der Mutter.

Der Verkäuferin wurde bei der Rempelei im Einkaufsmarkt nicht verletzt.