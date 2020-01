Anja Linckus

Brandenburg. (BRAWO) Die Stadt Brandenburg als kommunaler Träger hat die Essensversorgung an allen städtischen Schulen neu ausgeschrieben.

Seit Beginn dieses Jahres kocht für die beiden Förder- und vier Oberschulen die RWS Cateringservice GmbH Leipzig, von der auch acht Grundschulen der Stadt versorgt werden. Zwei weitere Grundschulen und die beiden Gymnasien bekommen ihr Essen von der Menüpartner GmbH aus Berlin. Einhergehend mit der Neuvergabe der Essensversorgung sehen sich insbesondere die Eltern der beiden Förderschulen und vier Oberschulen mit deutlich gestiegenen Preisen konfrontiert. Waren vorher 3,50 Euro pro Mahlzeit zu entrichten, sind es nun 4,93 Euro in der Primar- und sogar 5,03 Euro in der Sekundardtufe. Das führte zu einer Anfrage vom Linken-Fraktionsvorsitzenden Andrea Kutsche und einer Zuschussanfrage einer betroffenen Mutter einer Schülerin der Havelschule in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. "Von ehemals 70 Essen werden nur noch 30 abgerufen", argumentierte sie. In seiner Beantwortung der Anfrage von Andreas Kutsche verteidigt Oberbürgermeister Steffen Scheller die neue Preisgestaltung. So wurden im Vorfeld der Ausschreibung auf Wunsch der jeweiligen Schulkonferenzen nach festgelegten Schwerpunkten drei Lose erstellt. Von ihrem Beteiligungsrecht hätten alle Schulen aktiv Gebrauch gemacht, erst dann sei die Ausschreibung durch die Kommune erfolgt. "Der Zuschlag wurde an das Unternehmen, dass die von der Schulkonferenz vorgegebenen Kriterien erfüllte und das wirtschaftlichste Ergebnis abgegeben hat, erteilt. Es lagen demnach keine Angebote mit günstigeren als den vergebenen Preisen vor", heißt es in der Beantwortung der Anfrage. Erhebliche Auswirkungen auf die Preissteigerungen des Essens hätten unter anderem die von den Schulen gewünschte Qualität für das Essen, die gestiegenen Betriebskosten, die Erhöhung der Lebensmittelpreise und der über die letzten Jahre mehrfach gestiegene Mindestlohn gehabt. Auch die Quantität und Qualität der verwendeten Produkte sowie Diät- oder Allergikeressen seien entscheidend für die Preisgestaltung.

Zuschüsse zum Mittagessen können laut Scheller Familienpassinhaber und durch das Bildungs- und Teilhabepaket beantragt werden. Eine punktuelle Bezuschussung einer einzelnen Schule lehnte Scheller mit dem Argument der nicht zulässigen Ungleichbehandlung ab.