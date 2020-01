DPA

Zuzenhausen (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss für längere Zeit auf seinen Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten. Dies teilte Trainer Alfred Schreuder bei der Pressekonferenz mit.

"Dennis Geiger hat eine strukturelle Oberschenkelverletzung. Dadurch fällt er leider ein paar Wochen aus", sagte der Niederländer über den 21-Jährigen, der in dieser Bundesliga-Spielzeit 11 von 19 Partien von Anfang an bestritten hatte. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehren derweil der als Außenverteidiger eingesetzte Offensivmann Robert Skov (Wade) und Abwehrspieler Havard Nordtveit (Oberschenkel) ins Mannschaftstraining zurück.