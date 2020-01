MOZ

Eisenhüttenstadt Weil zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren auf einer Fensterbrüstung in der vierten Etage eines Wohnhauses in der Beeskower Straße gesehen wurden, wurde die Polizei gerufen.

Ebenso Feuerwehr und Rettungskräfte. Glücklicherweise kamen in die Kinder nicht zu Schaden und wurden dem zuständigen Jugendamt übergeben. Ihre in der Wohnung befindliche 27-jährige Mutter war gesundheitlich so angegriffen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.