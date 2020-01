René Wernitz

Rathenow (MOZ) Zwei Mal zum Tode verurteilt, zwei Mal überlebt: Für den Rathenower Holger Hörnig ist Alexander Kobasan einer der berühmtesten Insassen des Zuchthauses Brandenburg, der am 27. April 1945 mit befreit wurde.

Hörnigs Erinnerungen an den Mann löste das Titelfoto in Rathenows BRAWO am Mittwoch aus, das jenen T-34-Panzer zeigte, der vor dem früheren Zuchthaus, heute Justizvollzugsanstalt, steht. Als ein Panzer 1945 herangerollt gekommen war, hatten sich die Wachmannschaften längst abgesetzt. Ein Massaker an den politischen Gefangenen gab es nicht. Alexander Kobasan hätte sich zum Zeitpunkt der Befreiung im Todestrakt befunden, wie er Holger Hörnig selbst erzählte. Beide kannten sich aus gemeinsamer Rathenower DDR-Zeit.

Laut Hörnig sei ihm Kobasan im Betrieb einst zur Anleitung im Elektrofach zugeteilt worden. Der frühere Zuchthaus-Insasse schilderte eine Lebensgeschichte, die in der heimischen Ukraine begann. Von dort als jugendlicher Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt, schuftete Kobasan in der Rheinmetall-Borsig AG in Berlin. Er wurde Teil einer Widerstandsgruppe. Bei einer Gestapo-Razzia sei Kobasan mit einem Stapel kommunistischer Flugblätter im Spind erwischt worden. Er wurde wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und ins Brandenburger Zuchthaus gebracht, wo sich eine Hinrichtungsstätte (Guillotine) befand.

Holger Hörnig hat offenbar ein sehr gutes Gedächtnis. Kobasans weiteren Schilderungen zufolge wäre er nach Befreiung noch längere Zeit in der Stadt Brandenburg geblieben, da es dort mehr Kartoffeln und Brot für ihn gab. Warum er nicht in die Ukraine zurückgekehrt war, blieb an der Stelle offen. Man hätte Kobasan geraten, sein Glück in Rathenow zu suchen, wo es Arbeit gebe. Hier angekommen, dürfte er alsbald auf einen sowjetischen Lkw verfrachtet worden sein. Vermutlich als mutmaßlicher Landesverräter - schließlich war die Ukraine, in die er nicht zurückgekehrt war, Teil der Sowjetunion - wurde Kobasan nach Sachsenhausen gebracht. Vormals war das ein Nazi-Konzentrationslager, nun ein sowjetisches Speziallager. Kobasan wollte, so schilderte er es einst, mit anderen ausbrechen. Das ging schief. Der Ukrainer schlug einen Wachmann, der bereits die Waffe angelegt hatte, mit einem Spaten nieder. Insbesondere deswegen wurde er nun von der sowjetischen Militäradministration zum Tode verurteilt.

Die Strafe wurde offenbar ausgesetzt, alternativ sollte Kobasan 25 Jahre nach Sibirien. Auch das kam nicht zur Ausführung. Er saß bis Mitte der 1950er Jahre in DDR-Haft, bis in seinem Fall ein Justizirrtum festgestellt wurde. Jetzt offiziell als Widerstandskämpfer eingestuft, konnte sich Alexander Kobasan frei bewegen. Er zog nach Rathenow, wollte im Elektrofach tätig werden und traf Holger Hörnig.

Die Google-Suche nach Alexander Kobasan ergibt einige Treffer. Zumeist wird er in Zusammenhang mit dem antifaschistischen Widerstand bei Rheinmetall-Borsig erwähnt. Auch die Dokumentarfilmer Barbara Kasper und Lothar Schuster, die das Thema recherchierten, waren auf Kobasan aufmerksam geworden. Dafür waren sie einst sogar nach Rathenow gekommen, wie Hörnig sagt. Die Gäste stammten aus dem Westen, die Doku wurde Anfang der 1980er Jahre produziert.