Ingmar Höfgen

Rheinsberg Alle Rechtsstreitigkeiten der Stadt Rheinsberg rund um ihre Zweitwohnungssteuer sind vorerst beendet. Die letzten 17 Kläger, meist aus dem Hafendorf, die aus unterschiedlichen Gründen vor das Verwaltungsgericht Potsdam gezogen waren, haben ihre Klagen nicht mehr aufrechterhalten. Aktuell gebe es keine Verfahren wegen der kommunalen Satzung, teilte das Gericht auf RA-Nachfrage mit. Auch eine Entscheidung über mögliche Fehler gebe es nicht.

Ob die seit Jahren andauernden Streitigkeiten damit wirklich erledigt sind, bleibt abzuwarten. Denn die Stadt hat die alten Bescheide, über die gestritten wurde, durch neue Bescheide ersetzt, die teilweise rückwirkend gelten. Damit hatten sich auch die Klagen erledigt, die sich immer auf konkrete Bescheide beziehen. Dafür kann der Gang durch das Widerspruchsverfahren nun erneut angetreten werden. Inzwischen seien auch Widersprüche eingetroffen und entschieden worden, sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Ob erneut geklagt wird, bleibt abzuwarten. Schwochow verwies darauf, dass die Fälle unterschiedlich gelagert und generelle Aussagen deshalb schwierig sind. An der Höhe der Steuer, die gefordert wird, habe sich durch die neuen Schreiben aus der Verwaltung aber in der Regel nichts geändert. Die Prinzenstadt wollte im Jahr 2019 von rund 1 200 Steuerpflichtigen etwa eine knappe Viertelmillion Euro einnehmen.

Hintergrund der meisten Klagen war der Status des Hafendorfes. Ab 2017 wurde in der Satzung ausdrücklich verankert, dass in dem abseits der Kernstadt liegenden Areals dieselben Sätze zu zahlen sind wie in der Kernstadt. Vorher handhabte es die Prinzenstadt auch so – vor Gericht verglich sie sich aber mit einem Kläger auf einen geringeren Betrag. Dies veranlasste offenbar mehrere Bürger, ebenfalls zu klagen. Dies alles geschah vor Schwochows Amtsantritt.

Die Gründe der Kläger waren vielfältig. Teilweise sahen sie sich nicht als Steuerpflichtige, teilweise ging es um die Höhe, zum Teil lagen auch Untätigkeitsklagen vor, weil die Verwaltung keinen Widerspruchsbescheid erlassen hatte, teilte das Gericht mit. Auch die Kosten blieben weitgehend an den Klägern hängen. In vielen Fällen übernahm die Verwaltung ein Drittel der Kosten für das Gericht und den Rechtsanwalt der Kläger, so Schwochow. Dies treffe aber nicht für alle Verfahren zu.