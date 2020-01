Anke Beißer

Kagel (MOZ) "Sei ein Held!", lautet der Aufruf, mit dem sich die Kageler Feuerwehr-Familie, wie sie sich selbst bezeichnet, an die Öffentlichkeit gewandt hat. Sie bittet darum, am Sonnabend ab 15 Uhr möglichst zahlreich ins Kageler Bürgerhaus zu kommen, um sich als potenzieller Stammzellenspender erfassen und typisieren zu lassen. "Wir Feuerwehrleute sind das ganze Jahr über für die Menschen da, wenn sie Hilfe benötigen. Jetzt brauche wir ihre Unterstützung", sagt Cordula Keslau, Vorsitzende der Feuerwehr-Fördervereins. Denn ein Mitglied der Ortswehr ist an Leukämie erkrankt. Allerdings legt die Kagelerin Wert darauf, dass es bei der Aktion nicht allein um den Mitstreiter geht. "Er bietet nur den Anlass, aktiv zu werden. Es gibt so viele, denen geholfen werden muss. Und so eine Typisierung ist ja wahrlich kein großer Akt." Am Sonnabend wird ein Team des Deutschen Roten Kreuzes als Partner der Deutschen Stammzellenspenderdatei Nord-Ost vor Ort sein. Die Typisierung dauert lediglich wenige Minuten. Es bedarf im ersten Schritt nur einer Speichelprobe. Die Kosten dafür werden über Geldspenden gedeckt. "Unser Kuchenbasar soll dabei helfen", sagt Cordula Keslau.

"Grundsätzlich kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Spender registriert werden. Registrierte 17-Jährige werden ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern entsprechend berücksichtigt", heißt es in einer Information auf der Homepage der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Wie wichtig es ist, sich registrieren zu lassen, belegt die Statistik. "Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender", schreibt die DKMS.

Nach der Aktion, ab 20 Uhr, ist unter dem Motto "Wir feiern das Leben und die Gesundheit" ein geselliges Beisammensein angekündigt. Die Diskothek Fun und die Live-Band Kagelfornia werden die richtigen Rhythmen zum Tanz beisteuern. "Auch den Abend über wird die Typisierung noch möglich sein", sagt Cordula Keslau. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.