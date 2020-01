Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Wustrauer Grundschule am Weinberg eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Kripo führt die Ermittlungen.