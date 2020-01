Kerstin Paech

Hohen Neuendorf Die Leichtathleten des SV electronic Hohen Neuendorf starteten an den zurückliegenden Wochenenden vielfältig in die neue Saison.

Landesmeisterschaft

In der Rudolf-Harbig-Halle in Berlin holten die Athleten der U 16 und U 20 bei den Titelkämpfen von Berlin und Brandenburg vier Titel sowie drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Allen voran überzeugten wieder einmal die Werfer: Tobin Schmidtke (AK 14) dominierte gleich doppelt das Geschehen. Er warf den Diskus souverän auf 36,31 Meter. Das waren zehn Meter Vorsprung auf seinen Vereinskameraden Pius Hack, der mit 26,83 Metern den Vizerang belegte. Auch im Kugelstoßen war Schmidtke nicht zu schlagen, wuchtete das Sportgerät auf 12,06 Meter. Bei den gleichaltrigen Mädchen wurde Leni Jess Zweite mit dem Diskus (23,79) und Dritte im Speerwurf (25,62). Ebenfalls im Speerwurf überzeugten die nun im jüngeren Jahrgang der U 20 und mit dem 600-Gramm-Speer startenden Tjara Hsu (2./42,14) und Vanessa Bennewitz (3./37,17). Im Stabhochsprung verbesserte sich Mathilda Hoffmeister (AK 15) auf sehr gute 3,10 Meter. Siegreich war auch Hanna Pangerl (AK 14), die mit 2,40 Metern ebenfalls eine neue Bestleistung aufstellte.

Norddeutsche Meisterschaft

Für die U 16 und U 20 standen in Berlin zudem die Norddeutschen Meisterschaften an. Dort warf Tobin Schmidtke (14) den Diskus 33,42 Meter weit und wurde Achter. Leni Jess (14) wurde mit 26,28 Metern Neunte. Für beide Sportler war es der erste Wettkampf auf diesem Niveau. Im Speerwurf der U 20 duellierten sich erneut Vanessa Bennewitz (4./40,55) und Tjara Hsu (5./40,36).

Wintersportfest

Die 2007 und 2008 geborenen Jungen und Mädchen feierten ihren Saisonauftakt beim Wintersportfest in Berlin. Für den jüngeren Jahrgang ist fortan neu, dass beim Weitsprung das Brett getroffen werden muss und nicht mehr aus der Zone gesprungen wird. Und der Sprint beträgt nicht mehr 50, sondern 60 Meter. Über einen zweiten Platz freute sich in der AK 13 Anna Lena Rutsch über 800 Meter (2:42,2). Wenke Tuttas (AK 12) wurde Achte im Sprint (9,05) und Neunte im Weitsprung (4,09). Gemeinsam liefen beide mit Anni Gauger (13) und Livia Warzecha (13) die 200-Meter-Staffel und wurden in 2:00,4 Minuten Vierte. Den zweiten Platz ersprintete Willy Tuttas (12) über 60 Meter in 8,44 Sekunden. Auch er hatte seine Probleme beim Treffen des Brettes und sprang "nur" 4,17 Meter, was Platz sieben bedeutete.

Klein ganz Groß -Sportfest

Bei der Veranstaltung der SG Hohen Neuendorf starteten drei electronic-Teams. In der U 8 (Jahrgang 2013/14) belegten die "Electronies" nach fünf Disziplinen den zweiten Platz. Die U 12 (2009/2010) stellte gleich zwei Teams mit jeweils elf Kindern. Beide machten den Sieg bei acht teilnehmenden Mannschaften unter sich aus. "Die schnellen Schlümpfe" gewannen vor "Die blauen Blitze".

Wettkampf in Vehlefanz

Der elfjährige Alexander Reichel gewann als einziger electronic-Starter den Hallenmehrkampf.