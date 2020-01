Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Einen Scheck über 1 800 Euro haben am Mittwochnachmittag die Kinder des Hortes in der Hohen Neuendorfer Grundschule an die Björn-Schulz-Stiftung übergeben. Das Geld ist beim Adventsbasar eingenommen worden. Dort haben die Kinder Basteleien, die seit Oktober hergestellt wurden, für den guten Zweck verkauft. Der Hort bekam beim Basar zudem Unterstützung von Kaufland und Z-Catering, die Bratwürste und Getränke spendierten. "Ihr könnt stolz sein auf die Summe", lobte Hortleiterin Martina Grünewälder die fleißigen Bastler.