Schmölln Polizisten fiel bei ihrer Streife am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:40 Uhr, ein weißer Renault Megane ins Auge.

Ihrer Eingebung folgend, heilten sie das Fahrzeug an. Hinter dem Steuer saß ein 38-jähriger Mann, der das Fahrzeug ohne Schlüssel betrieb. Wie sich herausstellte war der PKW in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen worden. Die Anzeige hiezu erstattete der Halter erst 18 Minuten nachdem die Prenzlauner Polizisten den PKW gestoppt hatten. Über eine Fahrerlaubnis verfügte der Fahrer nicht. Er wurde festgenommen. Nach erfolgter Arbeit der Kriminaltechhniker wird das Fahrzeug seinem rechtmäßigem Besitzer übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.