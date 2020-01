Ingmar Höfgen

Potsdam Es ist eine grausame Tat, die seit vergangenem Donnerstag vor dem Landgericht Potsdam verhandelt wird: Die Staatsanwaltschaft wirft Maximilian B. vor, in den frühen Morgenstunden des 2. August 2019 seine Freundin durch fünf Schläge mit einem Hammer getötet zu haben. Anschließend soll er, als sie stöhnte, ihr Decken und Kissen auf ihren Kopf gelegt haben. Dann nahm der 24-Jährige ein Küchenmesser mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge und stach der 26-Jährigen damit in den Hals.

Während der Tat, so verlas Staatsanwalt Knut Kreschel außerdem, soll bei B. die Steuerungsfähigkeit weitgehend aufgehoben gewesen sein. Am Abend habe das Paar in der Tismarstraße gemeinsam Cannabis konsumiert. Nachdem sie dann gegen 1 Uhr eingeschlafen war, soll B. auch noch LSD genommen haben. Irgendwann zwischen 1 Uhr und 5.43 Uhr soll sich die Gewalttat dann ereignet haben. Später soll B. sie an Brust und Vagina gestreichelt und mindestens einmal in sie eingedrungen sein. Bis zum Nachmittag des folgenden Tages blieb er noch mit dem Opfer in der Wohnung, so der Staatsanwalt weiter.

B., bei dem auch eine verminderte Schuldfähigkeit geprüft wird, hatte gegenüber der Polizei bereits eine ausführliche Aussage gemacht und will sich auch vor Gericht äußern. Dies soll am 10. Februar geschehen. Am Donnerstag war die Sitzung deshalb bereits nach 15 Minuten wieder beendet. "Etwas ungewöhnlich", räumte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter ein, und begründete: "Wir müssen Fristen im Auge behalten." Grundsätzlich dürfen Beschuldigte nur sechs Monate lang in Untersuchungshaft sitzen, dann sollen sie vor Gericht stehen – bei B. drohte diese Frist abzulaufen.

Insgesamt sind zwölf Prozesstage angesetzt. Auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt wird von den drei Berufsrichtern und zwei Schöffen geprüft. Ein Urteil könnte am 2. April fallen.