In acht Ordnern ist die Planung zur Ortsumfahrung der B102 dargestellt - einzusehen auch unter lbv.brandenburg.de/plan_Anh_verf.htm. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Premnitz/Rathenow (MOZ) Mehr als 200 Grundstücke seien direkt vom Neubau der B102 um Premnitz, Mögelin und Rathenow-Süd betroffen. Davon geht die Interessengemeinschaft "Ortsumfahrung Premnitz" aus. In dieser Zahl sind allerdings nicht jene inbegriffen, die nach dem Bau wohl durch zusätzlichen Verkehrslärm belästigt werden.

"Durch unsere Flyeraktion konnten wir Bürger auf das Projekt aufmerksam machen", sagt Olaf Kusian. Der Mögeliner ist einer der Aktiven, die Betroffene unterstützen. Rund 15 bis 20 Bürger aus Mögelin, aber auch wohnhaft in Rathenows Südsiedlung und dem Stadtgut knüpften Kontakt zur Interessengemeinschaft. Es gäbe sogar eine Unterschriftensammlung in der Südsiedlungs, die Einwände an die Behörden weitergeben wird, weiß Kusian. Für die Interessengemeinschaft und auch für die Bürger, die die Unterschriftenaktion initiierten, steht fest, dass die Planung zu wenig mögliche Alternativen betrachte.

"Die Menschen gewinnen immer deutlicher die Erkenntnis, dass sie kaum ungehindert in ihren Erholungsräume im Wald kommen", spricht Kusian einen Punkt an, der die Menschen beschäftigt. "Wir haben mit einem Landschaftsplaner gesprochen. Er nennt die Zerschneidungseffekte wesentlich", so Kusian.

Kritisiert wird auch die Durchschneidung des Mögeliner Luchs - einem Landschaftsschutzgebiet. Zudem würden die 30 Hektar Wald, die für die Umsetzung des Projektes gerodet werden müssen, wohl nicht ausgeglichen, wie man vermutet.

"Viele sagen, dass das Projekt Schwachsinn sei und gestoppt werden sollte - in der Endphase ist dies nur sehr schwer möglich", sagt Kusian, der betont, dass Projekt nicht verhindern zu wollen. Dennoch bedauert er, dass die Bürger kaum Möglichkeiten hatten, sich in einer früheren Planungsphase einzubringen.

Dass der neue Straßenabschnitt kommen wird, ist verankert im Fernstraßenausbaugesetz des Bundes. Mit den Einwänden kann aber das Wie beeinflusst werden. "Ich bin gegen die Art, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll!"

Die Unterlagen können in den Rathäusern der Städte Rathenow und Premnitz bis 5. Februar eingesehen werden. Hilfe bei Einwänden bietet die Interessengemeinschaft, per E-Mail an, info.Ortsumfahrung-Premnitz@web.de. Einwände können bis 5. März formuliert und beim Landesamt für Bauen und Verkehr eingereicht werden.