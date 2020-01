Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Zu einem großen Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Donnerstagvormittag in Nauen. In einer Verteilstation eines Paketdienstleisters stellten Mitarbeiter am Morgen ein defektes Paket fest, aus dem eine Flüssigkeit austrat. Einige Mitarbeiter klagten daraufhin über Atemwegs- und Augenreizungen. Die anrückende Feuerwehr evakuierte zunächst das Gebäude. Sechs Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei der Flüssigkeit um Haushaltschemie. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt und eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.