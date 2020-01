dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Der im Brandenburger Koalitionsvertrag vorgesehene gemeinsame Ausschuss des Landtags in Potsdam und des Abgeordnetenhauses in Berlin ist nach Einschätzung von Experten verfassungswidrig.

Die Bildung eines "echten" gemeinsamen Ausschusses verstoße dagegen, dass der Landtag Ausschüsse "aus seiner Mitte" bilde, berichtet der Beratungsdienst des Landtags in einem am Donnerstag in Potsdam veröffentlichten Gutachten. Zudem widerspräche ein solches Gremium "den Verfassungsprinzipien der Demokratie, der Volkssouveränität und der Repräsentation des brandenburgischen Volkes durch den Landtag".

Verfassungsrechtlich unbedenklich wäre nach Einschätzung der Experten eine Zusammenarbeit zwischen eigenständig von den jeweiligen Landesparlamenten gebildeten Ausschüssen, wie sie bereits zwischen den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein praktiziert werde. Hier tagten mehrmals im Jahr zwei je gesondert von den beiden Parlamenten gebildete Ausschüsse gemeinsam. "Ihre Tätigkeit und das Verfahren richtet sich dabei ausschließlich nach dem (Geschäftsordnungs-)Recht des jeweiligen Landes", hieß es weiter. "Einer (staats-)vertraglichen Grundlage bedarf es hierfür nicht."

Das Gutachten hatte die Linksfraktion in Auftrag gegeben. Eine engere Zusammenarbeit mit Parlamenten der Nachbarländer sei möglich und sinnvoll, betonte deren Geschäftsführer Thomas Domres. Er kündigte an, nun zunächst mit sächsischen Partnern den neuen Ansatz zu besprechen. "Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg sei intensiver geworden, sondern auch die Verflechtungen in anderen Regionen: Zwischen den beiden Lausitzen im Süden, im Norden zwischen der Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und der Uckermark und den Nachbarkreisen in den angrenzenden Bundesländern."