René Wernitz

Rathenow (MOZ) Paukenschlag in der Regionalliga Nordost: Der insolvente Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt hat unmittelbar vor Start ins Punktspieljahr 2020 den Spielbetrieb eingestellt. In der nächsten Saison tritt der Fußballclub auf Oberliga-Ebene an.

Der Rückzug hat auch Konsequenzen für Regionalligist FSV Optik Rathenow. Denn die Ergebnisse der Spiele mit Erfurter Beteiligung werden annulliert. Das bedeutet für den FSV, dass der durch das 0:0-Heimspielremis errungene Punkt abgezogen wird. Andere Vereine, die gegen die Thüringer gewannen, trifft es freilich härter. So etwa die Germania aus Halberstadt, die in der Hinrunde ein 1:0 und damit drei Punkte errang. Dieser Verein ist unmittelbarer unterer Tabellennachbar der Rathenower, die (ohne Erfurts Rückzug betrachtet) aktuell auf Platz 15 stehen. Direkt über dem FSV Optik, auf Rang 14, überwinterten die Rot-Weißen.

Der FSV Optik wird zum Auftakt ins Punktspieljahr 2020 an diesem Samstag von der VSG Altglienicke im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin erwartet. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr. Das Hinspiel in Rathenow endete mit 1:1.