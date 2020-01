House of the rising sun und andere Songs spielten Georg Schuster, Hermann Stolzenburg, Isabel Hohlfeld (v.l.) mit 25 weiteren Gitarrenspielern, Lehrer Micha Frentz und Sängerin Emily Mehlhorn am Donnerstag zum Abschluss der Projektwoche im Oranienburger Runge-Gymnasium. Seit Montag wurde geübt, die meisten hatten noch keine Gitarrenerfahrung, dafür anschließend kaputte Fingernägel. © Foto: Klaus D. Grote