Bärbel Kraemer

Fläming Seit fünf Jahren unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Tiertafel Bad Belzig e.V. bedürftige Menschen im Hohen Fläming bei der Versorgung ihrer Haustiere. Wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht, Futter für den geliebten Vierbeiner zu kaufen, hilft die Tiertafel mit einer Futterspende aus. Aktuell sind knapp 130 Tierhalter gelistet, die bei der Versorgung ihrer Lieblinge immer wieder auf Unterstützung angewiesen sind. Einmal im Monat brechen die ehrenamtlicher Helfer zur Futterausgabe nach Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg auf und geben dann durchschnittlich 70 Futterspenden aus.

Das Team war in diesem Jahr bereits einmal unterwegs. "Wir beladen den Anhänger an einem Tag und packen dann vor der Abfahrt nur noch das Nassfutter hinzu", erklärt der stellvertretende Vereinschef, René Oldenburg.

Nach dem Stopp in Wiesenburg und in Niemegk steuert das Tiertafelteam den Bolzplatz im Wohngebiet Klinkengrund an. Angekommen werden Kofferraum und Autoanhänger geöffnet und fix ein kleiner Klapptisch aufgebaut. Der wird schon wenige Minuten später zu einer Art Ladentisch. Auf Karteikarten sind die Namen derer notiert, die das Angebot der Tiertafel nutzen. Im Verlauf des Tages kommt ein weiterer Neukunde hinzu. Viele andere sind bereits Stammkunden. Die Helfer kennen sie längst mit Namen und machen sich Gedanken, wenn der eine oder andere auf sich warten lässt.

In einer solchen Minipause erklärt Diana Oldenburg vom Vorstand des Vereins: "Wer das Angebot der Tiertafel nutzt, muss für die erhaltene Futterspende 1 Euro zahlen. Das erhaltene Tierfutter reicht dann für zehn bis 14 Tage".

Finanziert wird das Hilfsangebot wiederum ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. "Dafür haben sie ein riesengroßes Dankeschön verdient", sagt Anette Herrmann. Die Bad Belzigerin nutzt seit mittlerweile zwei Jahren das Unterstützungsangebot der Tiertafel. Sie gehört damit zu den Stammkunden, die jeden Ausgabetermin nutzt.

Anette Herrmann freut sich über die erhaltene Futterspende und packt Trocken- und Nassfutter für ihre beiden Hunde und für die vier Katzen ein. Zusätzlich gibt es ein paar Tüten Leckerlis für die Fellträger. "Ich bin Witwe, mein Mann ist vor acht Jahren gestorben. Die Tiere sind mein ein und alles", sagt sie. Bei der Gelegenheit erzählt sie, dass sie neben den beiden Hunden eigentlich nur eine Samtpfote hatte. Damit diese tierische Gesellschaft hat, entschied sie sich vor einigen Jahren für ein zweites Kätzchen. Plötzlich kündigte sich Nachwuchs an. Das Kätzchen hatte sich als Kater entpuppt. Und so erhielt auch der unerwartete tierische Nachwuchs ein zu Hause bei ihr. "Deshalb ist die Futterspende die ich hier regelmäßig bekomme, für mich so wichtig. Sie hilft sehr", betont Anette Herrmann. Kaum dass sie sich verabschiedet hat, trifft der nächste Kunde mit seinem Vierbeiner an der Leine an der Ausgabestelle ein. Man begrüßt sich mit einem freundlichen Hallo, wechselt einige Worte. Danach hat das Team wieder eine kleine Pause. Ans Heimfahren ist jedoch noch nicht zu denken. "Es fehlen noch einige Tierhalter", sagt Diana Oldenberg während sie die Karteikarten durchsieht.

Erst gegen Abend wird das Tiertafel Team wieder daheim sein. Dann liegt ein langer Tag hinter den Frauen und Männern mit dem großen Herz für Tiere.

Wer helfen will: Tiertafel Bad Belzig e.V., IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00, BIC: GENODEF1LUK, VR-Bank Fläming eG, Paypal: paypal@tiertafel-badbelzig.de.