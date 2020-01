MOZ

Beeskow (MOZ) Am späten Mittwochvormittag meldete sich ein Mann bei einer Rentnerin im Beeskower Ortsteil Schneeberg per Telefon und gab sich als deren Enkel aus. Er erzählte der Frau, dass er ein Haus in Polen kaufen wolle und dazu ganz schnell einen Geldbetrag in Höhe von 30 000 Euro bräuchte. Und er würde auch selbst vorbeikommen und das Geld abholen. Die "Oma" ließ sich aber nicht auf den Vorschlag ein und beendete kurzerhand das Telefonat.