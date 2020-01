Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Noch nie lebten in Hennigsdorf seit der Wiedervereinigung so viele Menschen wie am 31. Dezember 2019. Am Silvestertag gab es genau 26 824 Einwohner. Allerdings relativiert sich dieser Rekord, wenn man bedenkt, dass dieser den bisherigen aus dem Jahr 2017 nur um eine Person übersteigt. 2018 war die Einwohnerzahl zurückgegangen. Die jetzige Steigerung um 116 Neu-Hennigsdorfer dürfte auch mit dem Bezug der neuen Wohnungen in den Fontanehöfen zusammenhängen.

Geburtenzahl auf hohem Niveau

Wie es seit Jahrzehnten der Fall ist, überstieg die Zahl der Todesfälle (356) deutlich die der Geburten. Mit 208 Babys wurde das Niveau der beiden vorangegangenen Jahre gehalten. Die meisten Geburten gab es 2015 mit 255 Mädchen und Jungen. Nach zwei mageren Jahrzehnten hat Hennigsdorf seit 2010 kontinuierlich über 200 Geburten zu verzeichnen. Die Zahl der Sterbefälle geht mit 356 auf ein Fünf-Jahres-Tief zurück.

Der Zuwachs in der Stadt lässt sich allein aus dem positiven Saldo zwischen Zu- und Wegzügen erklären. Während 1 522 Menschen neu nach Hennigsdorf kamen, verließen nur 1 258 die Stadt. Das ist die drittgeringste Quote seit dem Jahr 2000.

Das Hennigsdorfer Standesamt ist weiterhin beliebt. Im vorigen Jahr gaben sich dort 279 Paare das Ja-Wort. Das sind zwar knapp zehn Prozent Trauungen weniger als 2018. Dennoch verharrt diese Zahl auf einem hohen Niveau. Auch 2019 dürften dafür wieder viele Berliner gesorgt haben. Dieser Trend ist im dritten Jahr zu erkennen. Die Hauptstädter nutzen gern die Standesämter im Speckgürtel, weil es in Berlin schwer ist, einen Trauungstermin zu bekommen. Außerdem wurden 39 Eheschließungen aus der Gemeinde Oberkrämer registriert. Dort gibt es kein eigenes Standesamt.

Die Zahl der Hennigsdorfer mit ausländischem Pass ist im vorigen Jahr von 1 910 auf 1 998 gestiegen. Damit beträgt deren Quote 7,4 Prozent.

Altersdurchschnitt gesunken

Der Hennigsdorfer Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren. Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 48 Jahren. Dabei sind die Männer mit durchscnittlich 46 Jahren jünger als die Frauen, die es auf 49 Jahre bringen. Deutlich darunter liegt das Durchschnittalter der Menschen mit ausländischem Pass, das 32 Jahre beträgt. Im Jahr 2018 lag diese Zahl noch bei 26 Jahren. Die hierbei zu verzeichnenden starken Schwankungen dürften vor allem durch die Zu- und Wegzüge im Asylbewerberheim Stolpe-Süd beeinflusst sein.