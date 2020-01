Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Das Datum ist verankert: Am 1. April will die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Oberkrämer (EFGO) in Vehlefanz ihre Kita eröffnen. Zehn Anmeldungen gebe es schon. Ausgerichtet ist die "Christliche Kita am Mühlensee" für doppelt so viele Kinder. Noch fehlt allerdings die Baugenehmigung zum Umbau der Räumlichkeiten sowie die Betriebserlaubnis des Bildungsministeriums, die erst nach der Abnahme durch Landkreis, Ministerium und Brandschutzprüfung erfolgt.

Verein als Träger gegründet

Projektleiterin Esther Focking und Marco Allstädt von der Freikirche stellten das Projekt am Mittwoch im Sozialausschuss erneut vor. Der Wunsch nach einer christlichen Kita sei 2018 von Eltern der Gemeinde gekommen. Schnell war klar, die Freikirche selbst kann diese nicht betreiben. "Wir bräuchten bei jeder Entscheidung die Abstimmung der ganzen Gemeinde, jedes einzelnen Mitglieds", sagte Esther Focking. Deshalb wurde vorigen September der 20 Mitglieder umfassende Verein "Christliches Begegnungszentrum Oberkrämer" gegründet, um als Träger zu fungieren. Mittelfristig sollen vier Erzieher in Teilzeit die Betreuung der 20 Kinder übernehmen. Fünf Ehrenamtliche stünden bei personellen Engpässen kurzfristig zur Verfügung. Auch hier gebe es Auflagen zur Kinderbetreuung, reagierte Focking auf Nachfragen nach dem pädagogischem Hintergrund der Freiwilligen.

Die Kita der Freikirche, die im Erdgeschoss des EFGO-Gebäudes an der Lindenallee entstehen soll, wäre die erste in der Gemeinde unter freier Trägerschaft. Wolfgang Geppert (FWO) zeigte zwar Unverständnis darüber, dass die Gemeindevertreter die Einrichtung ohne viele Informationen in den Kita-Bedarfsplan aufgenommen hatten. "Wir hatten uns als Gemeinde einmal bewusst gegen freie Träger ausgesprochen, aber jetzt ist die Notlage offenbar groß", sagte er. Für Esther Focking sei diese Entscheidung aber wichtig gewesen, um vernünftig planen zu können. "Uns ist auch klar, dass, wenn wir im Bedarf drin sind, wir vorrangig den Bedarf aus Oberkrämer abdecken", sagte Focking. Die ersten zehn Kinder kämen aus der Region.

Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt sollen aufgenommen werden. Das Konzept sieht eine große Gruppe vor, die sich auf drei Räume (zwei Gruppen- und ein Bewegungsraum) verteilt. Je nach Interessen können sich die Kinder frei bewegen. Die Konzeption hat drei Schwerpunkte. Kindern soll die Begegnung mit dem christlichen Glauben ermöglicht werden. Eine intensive Elternarbeit ist angestrebt (die aktive Teilnahme an einer Arbeitsgruppe ist verpflichtend). Später sollen Tiere das pädagogische Angebot erweitern.

Missionierung?

Bedenken hatten einige Abgeordnete schon im Vorfeld ob der christlichen Ausrichtung der Kita. "Wir leben unseren Glauben vor", sagte Marco Allstädt, "aber wir werden die Kinder nicht missionieren." Auf der EFGO-Seite heißt es: "Durch das Singen christlicher Lieder, das Beten im Morgenkreis und vor den Mahlzeiten, das Kennenlernen von Bibelgeschichten und das Feiern christlicher Feste möchten wir Kinder mit dem christlichen Glauben in Berührung bringen. Hierbei ist uns wichtig, dass all diese Angebote freiwillig und ohne Zwang angenommen werden können."

Allstädt führte die evangelische Kita in Velten sowie die christliche in Oranienburg als Beispiele an, die funktionieren würden. Durchaus etwas verklärt, formulierte es Esther Focking: "Unser Grundanliegen ist es, dass wir Kindern sagen dürfen, dass sie gewollt sind, geliebt werden, geschaffen wurden und nicht einfach nur Zufall sind."