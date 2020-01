Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Enthusiastisch und voller Tatendrang: Ein Dutzend Granseer Strittmatter-Gymnasiasten haben als Mitglieder der Robotik-Arbeitsgemeinschaft von Fachlehrer Jens Richter-Mendau vor wenigen Tagen begonnen, den legendären Hollywood-Filmroboter "Nummer 5" neues Leben einzuhauchen – unter der fachlichen Anleitung von Daniel Domscheit-Berg vom Verein Havellab des Verstehbahnhofes in Fürstenberg. Die Schüler wollen den einstigen Militärroboter nachbauen, der sich in dem Film gleichsam von Saulus in Paulus verwandelte und friedfertig wurde.

Das Projekt und weitere Vorhaben der AG sind am Donnerstag in Fürstenberg auf eine solide Basis gestellt worden. Einen Kooperationsvertrag unterzeichneten die Leiterin des Strittmatter Gymnasiums, Alexandra Flaig, und Daniel Domscheit-Berg. Von der Vereinbarung könnten beide Seiten profitieren, zeigten sich Flaig und Domscheit-Berg überzeugt. "Wir profitieren von dem Know how, das im Verstehbahnhof angewendet wird", betont Flaig. Ideenreichtum und das Erlernen selbständiger Arbeit auch im digitalen Bereich könnten die Schüler künftig in einer zukunftsweisenden und kreativen Umgebung praktizieren. "Und wir vom Verein haben die Möglichkeit, noch mehr junge Leute aus der Region für unsere Projekte zu interessieren", erklärte Domscheit-Berg.

Vertraglich vereinbart wurde beispielsweise, dass beiden Partnern keine gegenseitigen Kosten entstehen. Versicherungsfragen würden in dem Papier geklärt, zumal die Mitglieder der AG nicht im Gymnasium, sondern in Fürstenberg aktiv seien. Räumlichkeiten und "Hardware" des Verstehbahnhofes könnten genutzt werden.

Solche Kooperationsverträge seien im Grunde bereits Routine, merkte Alexandra Flaig an. "Wir verfügen bereits über 14 solcher Vereinbarungen", sagte sie. Daniel Domscheit-Berg freute sich über die Zusammenarbeit nicht zuletzt mit Richter-Mendau. "Er ist wirklich ein außerordentlich guter Lehrer", betonte er.