Hennigsdorf (MOZ) Die Geriatrie der Klinik Hennigsdorf hat eine neue Leitung. Neuer Chefarzt ist seit Januar dieses Jahres Dr. med. Andreas Schwitzke. Er folgt in dieser Position Dr. med. Sigrid Schadow, die im Dezember 2019 in den Ruhestand eingetreten ist. Das teilten die Oberhavel Kliniken am Donnerstag mit.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, da mir die medizinische Versorgung älterer Menschen im Team große Freude macht. Dabei kommt es auf die Qualität der Zusammenarbeit und auf den Respekt vor der Lebensleistung älterer Patienten an", sagte Andreas Schwitzke.

Der Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie war in den vergangenen sieben Jahren bereits als Chefarzt an der Vitanas Klinik im Märkischen Viertel in Berlin undam Städtischen Klinikum Braunschweig tätig. In Braunschweig leitete er die Geriatrie und die Abteilung für Physikalische Therapie. Im Märkischen Viertel nahm er auch die Aufgaben des Ärztlichen Direktors war.

Zwischen 2008 und 2013 arbeitete Andreas Schwitzke als Oberarzt an den Helios-Kliniken in Berlin-Buch und Berlin-Zehlendorf.

Der neue Chefarzt ist sowohl Facharzt für Innere Medizin als auch Facharzt für Geriatrie und außerdem ausgebildet in Physikalischer Therapie, Notfallmedizin, Palliativmedizin sowie Ernährungsmedizin.

Er lebt mit seiner Familie in Berlin, ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin sowie des Bundesverbandes Geriatrie.