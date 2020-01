Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Es bedurfte mehrerer Klausuren der Stadtverwaltung, Stadtverordneten und auch der Ortsvorsteher, um einen ausgeglichenen Haushalt für Ketzin/Havel für das laufende Jahr vorlegen zu können. Nun ist das gelungen, wie am Mittwoch im Finanzausschuss deutlich wurde. Das ursprüngliche Haushaltsloch von rund 800.000 Euro schrumpfte auf rund 200.000 Euro. Diese werden der Rücklage entnommen, die dann am Jahresende prognostiziert auf 1,6 Millionen geschrumpft sein wird.

Möglich wurde der Haushaltsausgleich dadurch, dass Anschaffungen gestrichen, Investitionen auf 2021 verschoben wurden und andererseits einnahmeseitig die Gewerbesteuern und auch einige Gebühren erhöht werden mussten. Durch eine beabsichtigte Verpachtung des Strandbades beispielsweise kann die Stadt Kosten von rund 40.000 Euro sparen.

Trotzdem wird die Stadt erhebliche Mittel für Investitionen aufwenden. Beispielsweise allein 120.500 Euro für Brandschutzmaßnahmen an der Kita in Tremmen. Erfreulich für die Stadt ist, dass sie über den so genannten Digitalpakt Schulen 237.000 Euro Fördermittel erhält und somit in den beiden Schulen 265.000 Euro für die Anschaffung von Geräten und die Verlegung von Kabeln investieren kann. Das grüne Klassenzimmer an der Europaschule und die Zufahrt vom Mühlenweg zum Schulcampus, aber auch die Urnenwand auf dem Ketziner Friedhof und die Außenanlagen für die Zachower Kita stehen gleichfalls im Investitionsprogramm.

Einer der bedeutendsten Posten im Stadthaushalt ist die Finanzierung der Kitas. Hier wurden fünf Erzieherinnen und zwei Azubis zusätzlich eingestellt. So belaufen sich insgesamt 45 Prozent aller Personalkosten auf diesen Bereich. Allein die kommunalen Kitas weisen ein vom Haushalt auszugleichendes Defizit von 500.000 Euro aus, unter anderem wegen des beitragsfreien Kita-Jahres. Hinzu kommen Zuschüsse für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Höhe von 341.000 Euro. Die der Stadt entstandenen höheren Kosten für die Beitragsfreiheit sind für Bürgermeister Bernd Lück ein besonderes Ärgernis, weil die Landesregierung ihr Versprechen nicht eingehalten hat, diese zusätzlichen Kosten auszugleichen. Wie er im Finanzausschuss informierte, erhält die Stadt monatlich 12,50 Euro je Kind erstattet."Die realen Kosten für einen Kitaplatz betragen zwischen 25 und 28 Euro, das aber pro Tag", rechnete er vor.

Kämmerin Nicole Pydde konnte auch erfreuliche Zahlen nennen. So ist es in diesem Jahr nicht notwendig, Kredite aufzunehmen und die Verschuldung je Einwohner der Stadt sinkt von 130 Euro 2019 auf 115 Euro in diesem Jahr. Zum Vergleich: Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Bundesrepublik insgesamt und in Brandenburg beträgt 23.228 bzw. 7.156 Euro.

Noch eine erfreuliche Mitteilung des Bürgermeisters, die aber keine direkten Kosten verursacht: Der Radweg an der Landesstraße zwischen Zachow und Tremmen wird gebaut. In diesem Jahr erfolgt die Planung und die Stadt wird das Vorhaben verwaltungsseitig begleiten.

Interessante Vorhaben werfen für 2021 bereits jetzt finanzseitig ihre Schatten voraus. Sollten die Stadtverordneten dem vorliegenden Haushalt zustimmen, erhält die Stadt die Ermächtigung, Fördermittel für den Neubau des Funktionsgebäudes auf dem Ketziner Sportplatz und die Uferbefestigung des Ziegeleikanals im Ortsbereich Brückenkopf im Jahre 2021 zu beantragen. Dem Prozedere der Fördermittelvergabe entsprechend müssen die Eigenmittel bereits im laufenden Haushalt vorgehalten werden. Und das sind rund 238.000 und 75.000 Euro. Und noch ein Vorhaben ist in der Vorplanung: der Bau der Straße Am Stadtpark. Fördermittel dafür gibt es nicht, aber die Verwaltung avisiert den Bau nach Abschluss des Bauvorhabens Seniorenresidenz für 2021.