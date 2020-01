MOZ

Wusterhausen Der autonom fahrende Bus in Wusterhausen hat jetzt einen Namen: Robi. Die Beteiligung an der Online-Abstimmung war groß. Mittwoch wurde offiziell der neue Name verkündet, der noch bis zum Projektende am 30. Juni am Bus prangen wird. Zur Bekanntgabe übergab Arne Holst von der TU Berlin auch die Trophäe vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, bei dem der Bus zu den drei Nominierten gehörte. Der Preis wird zukünftig im Wegemuseum stehen.